Napoli, è il giorno dell'operazione per McTominay: i dettagli e i tempi di recupero

L'assenza del centrocampista rappresenta un'arma a doppio taglio per Massimiliano Allegri, che perde un elemento chiave del suo scacchiere ma sa di poter contare su una tabella di marcia pianificata con cura. McTominay ha già saltato la super sfidata contro l'Inter e sarà costretto a rinunciare anche ai prossimi impegni contro Arsenal, Bologna e Fiorentina prima della sosta per le nazionali.