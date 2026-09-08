in inghilterra

Napoli, è il giorno dell'operazione per McTominay: i dettagli e i tempi di recupero

Il centrocampista scozzese è pronto alla correzione mediante ablazione (PFA), che avverrà in una località tra Manchester e Liverpool 

08 Set 2026 - 10:56
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È il giorno dell'intervento per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli si sottopone oggi in Inghilterra – in una struttura specializzata situata tra Manchester e Liverpool – a una procedura di correzione mediante ablazione (PFA) per risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. L'operazione si svolge sotto la supervisione dello staff medico azzurro, d'accordo con la società.

Il piano di recupero

 L'assenza del centrocampista rappresenta un'arma a doppio taglio per Massimiliano Allegri, che perde un elemento chiave del suo scacchiere ma sa di poter contare su una tabella di marcia pianificata con cura. McTominay ha già saltato la super sfidata contro l'Inter e sarà costretto a rinunciare anche ai prossimi impegni contro Arsenal, Bologna e Fiorentina prima della sosta per le nazionali. 

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Sulle tempistiche del rientro è intervenuto nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna, spiegando che per l'iter medico saranno necessari circa 28 giorni a causa dell'assunzione di farmaci anticoagulanti post-intervento: riposo assoluto nelle prime due settimane, poi il giocatore riprenderà l'attività atletica e la graduale preparazione, inizialmente senza contrasti.

L'obiettivo è il rientro a ottobre

 L'obiettivo condiviso dal club e dal giocatore è quello di riavere McTominay a disposizione direttamente dopo la sosta di ottobre, pronto per il tour de force che vedrà la squadra impegnata in un calendario fitto tra campionato e Champions League (con il ritorno in campo previsto per il weekend del 10-11 ottobre).

Prima di volare in Inghilterra, lo stesso centrocampista ha voluto rassicurare i tifosi azzurri attraverso i social con un messaggio chiaro e ottimista: "A presto Napoli, non ci metterò molto". La priorità resta comunque la completa guarigione, senza forzare i tempi, per restituire ad Allegri il suo numero 8 al cento della condizione.

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