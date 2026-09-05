Inter-Napoli, l'errore di Anguissa è da record: 0,93 di Expected goals

Le foto del big-match Inter-Napoli
© Getty Images
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Un tiro da 0,93 xG (Expected goals), praticamente un gol fatto. L'errore di Zambo Anguissa in Inter-Napoli rischia di passare alla storia della Serie A, almeno recente, tra quelli più clamorosi. Il centrocampista azzurro ha fallito la rete che sarebbe valsa il 3-2, mancando l'appoggio in rete sul tiro al volo di Lorenzo Lucca.
"Il calcio non ha logica", ha spiegato Max Allegri a fine partita, sottolineando come i due gol mancati dal suo Napoli (Neres e poi lo stesso Anguissa) abbiano indirizzato il risultato finale della gara, prima della rete della vittoria di Lautaro Martinez.
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