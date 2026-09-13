Napoli, rabbia Allegri nel finale: "Potevamo leggere meglio alcune situazioni, De Bruyne va gestito"

"La mia rabbia nel finale? Potevamo gestire meglio alcune situazioni, abbiamo iniziato a fare possesso palla nella nostra metà campo e questo non va fatto". Max Allegri spiega così la sua reazione a pochi secondi dal fischio finale della gara vinta contro il Bologna, quando è andato su tutte le furie per una gestione sbagliata del pallone di Lucca, tanto da travolgere anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis che ha provato a contenerlo. "È entrato molto bene, sono contento", ha poi aggiunto Allegri sull'attaccante.



"Abbiamo avuto tante occasioni e ne abbiamo concesse poche - ha proseguito il tecnico del Napoli a Sky - Speriamo che sia un buon inizio, è la prima vittoria a Napoli. De Bruyne? Ha giocato tutta la sua carriera dietro una punta. Poi è talmente intelligente che si sa trovare sempre nella posizione giusta. Da come stoppa la palla e come la passa si vede che è un calciatore diverso. Per l'età che ha va gestito. Ha avuto solo crampi". E ancora: "I ragazzi hanno voluto vincere e ci hanno messo rabbia, mancata con Como e Inter. Favasuli è stato molto bravo, ha un'energia pazzesca. Abbiamo bisogno di questi giocatori che portano entusiasmo. Mi ha fatto contento Favasuli ma mi hanno fatto contenti tutti, soprattutto quelli del primo tempo. Politano ha fatto 45' e si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte dall'inizio. Anche Vergara ha fatto bene. Poi dopo sono entrati giocatori con un'energia diversa, un'energia fresca e ci hanno dato una mano".