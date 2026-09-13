NAPOLI

Napoli, rabbia Allegri nel finale: "Potevamo leggere meglio alcune situazioni, De Bruyne va gestito"

Il tecnico degli azzurri dopo la vittoria sul Bologna: "Speriamo che sia un buon inizio"

13 Set 2026 - 21:35
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"La mia rabbia nel finale? Potevamo gestire meglio alcune situazioni, abbiamo iniziato a fare possesso palla nella nostra metà campo e questo non va fatto". Max Allegri spiega così la sua reazione a pochi secondi dal fischio finale della gara vinta contro il Bologna, quando è andato su tutte le furie per una gestione sbagliata del pallone di Lucca, tanto da travolgere anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis che ha provato a contenerlo. "È entrato molto bene, sono contento", ha poi aggiunto Allegri sull'attaccante.

"Abbiamo avuto tante occasioni e ne abbiamo concesse poche - ha proseguito il tecnico del Napoli a Sky - Speriamo che sia un buon inizio, è la prima vittoria a Napoli. De Bruyne? Ha giocato tutta la sua carriera dietro una punta. Poi è talmente intelligente che si sa trovare sempre nella posizione giusta. Da come stoppa la palla e come la passa si vede che è un calciatore diverso. Per l'età che ha va gestito. Ha avuto solo crampi". E ancora: "I ragazzi hanno voluto vincere e ci hanno messo rabbia, mancata con Como e Inter. Favasuli è stato molto bravo, ha un'energia pazzesca. Abbiamo bisogno di questi giocatori che portano entusiasmo. Mi ha fatto contento Favasuli ma mi hanno fatto contenti tutti, soprattutto quelli del primo tempo. Politano ha fatto 45' e si è sacrificato, le ha giocate quasi tutte dall'inizio. Anche Vergara ha fatto bene. Poi dopo sono entrati giocatori con un'energia diversa, un'energia fresca e ci hanno dato una mano".

E ancora: "Oggi i ragazzi hanno fatto una bella partita, a parte la dormita sulla punizione all'inizio su cui poi c'è stato il fuorigioco. Non era facile, perché c'era paura di non far risultato. Avevo detto speriamo di vincerne una… meno male, stasera abbiamo vinto", ha scherzato ai microfoni di Dazn il tecnico livornese. "Kevin è in crescita, ha fatto bene soprattutto il secondo tempo, gli avevo detto di muoversi di più perché lui ci può dare la superiorità numerica e quando lo fa è tutto più facile. Nel primo tempo era schiacciato su Hojlund". Tra Lobotka e Gilmour invece, spiega, "c'è una grande intesa, sono giocatori di qualità che ci danno meno in inserimento ma in questo momento in cui sono fuori McTominay e Anguissa cerchiamo di adeguarci ai giocatori che abbiamo a disposizione".

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