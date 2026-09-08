Napoli, Allegri: "Anguissa è fuori gioco per un problema all'adduttore"

"Domani contro l'Arsenal non ci sarà alcun cambio tattico. Non saranno della partita McTominay perché come sapete ha subito l' intervento al cuore e Anguissa che questa mattina ha avuto un problema all'adduttore". Massimiliano Allegri non cambia la tattica per affrontare i campioni della Premier League e nell'esordio in Champions di domani al Maradona deve fare a meno anche di qualche altro elemento per infortunio. "Neres - spiega il tecnico - è un discorso diverso, è un punto interrogativo. Domani mattina vediamo se sta bene il ginocchio e non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà anche lui indisponibile".