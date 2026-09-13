Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka riporta gli azzurri alla vittoria

© italyphotopress
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Serviva una vittoria al Napoli, per dimenticare i due ko consecutivi in Serie A (Como e Inter) e la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League. Detto e fatto per Max Allegri, che assiste al successo di misura dei suoi sul Bologna: è 1-0, i partenopei salgono a quota 6 punti e riprendono la propria marcia. Allegri schiera Vergara sulla linea degli attaccanti e rinforza la mediana con Gilmour, ma è Kevin De Bruyne a costruirsi senza esito la prima chance del match. Il Bologna accarezza il vantaggio con Theate, che si vede annullare un gol al 7', ma la sfuriata di Allegri ristabilisce subito la concentrazione dei suoi.
Con Skorupski out per un ritardo alla riunione tecnica, è Pessina a difendere i pali rossoblù e rischia grosso sul pressing di Højlund. Nonostante un Napoli più propositivo, è comunque 0-0 al riposo e gli azzurri orchestrano due cambi: fuori Vergara e Politano, spenti, dentro Favasuli e Lang. Saranno proprio queste due mosse a cambiare il match, con l'olandese subito propositivo e l'ex Catanzaro che diventa padrone assoluto della corsia destra. Proprio dai suoi piedi nasce il gol: palla illuminante e tocco vincente di Lobotka per l'1-0 al 66'. Pessina evita il bis azzurro, salvando proprio su Favasuli nel finale, e il Bologna non va oltre una chance per Mbangula.
Tre punti d'oro, dunque, per un Napoli non brillantissimo: Allegri riparte, proseguono le difficoltà per un Bologna che è fermo al pari conquistato col Sassuolo. Tre ko e le retrovie della Serie A per Tedesco, già sotto pressione.
IL TABELLINO
NAPOLI-BOLOGNA 1-0
NAPOLI (4-3-3) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (43' st Olivera); Politano (1' st Favasuli), Højlund (30' st Lucca), Vergara (1' st Lang). A disposizione: Pugliese, Contini, Badiashile, Neres, Beukema. All. Allegri.
BOLOGNA (4-3-3) - Pessina; Holm, Heggem, Theate, Juan Miranda; Pobega (12' st Libra), Ferguson, Amondarain (21' st Moro); Bernardeschi (37' st Enem), Piccoli (12' st Odgaard), Cambiaghi (37' st Mbangula). A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Casale, Alhassane, De Silvestri, Vitik. All. Tarozzi (squalificato Tedesco).
Arbitro: Bonacina.
Marcatore: 21' st Lobotka (N).
Ammonito: Amondarain (B).
LE STATISTICHE
Costantino Favasuli è il terzo difensore del Napoli nell'era De Laurentiis a fornire un assist vincente al suo debutto in Serie A con gli azzurri dopo Paolo Cannavaro e Gianluca Grava - che ci riuscirono il 2 settembre 2007 contro l'Udinese.
Costantino Favasuli è il primo giocatore a fornire un assist al debutto col Napoli in Serie A da David Neres (25 agosto 2024 sempre contro il Bologna).
Stanislav Lobotka ha realizzato il suo quarto gol in Serie A, il primo dal 17 gennaio scorso (vs Sassuolo).
Il Bologna (1N, 3P) ha perso tre delle prime quattro partite di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2020/21 (1V, 3P).
Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (2P), dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P).
Il Bologna (uno nel torneo in corso) ha ottenuto al massimo un punto dopo le prime quattro partite di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (uno).
Stanislav Lobotka ha realizzato in casa tre dei suoi quattro gol in Serie A.
Il Bologna è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A (19) e quella affrontata più volte senza mai aver perso nella massima serie (26 sfide, anche sette pareggi).
Per la terza volta nelle ultime cinque stagioni, il Bologna (1N, 3P) non ha vinto alcuna delle prime quattro gare di un campionato di Serie A (come nel 2022/23 e 2024/25).
Il Bologna (due) ha realizzato meno di tre reti nelle prime quattro gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (zero in quell'occasione).