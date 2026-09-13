Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka riporta gli azzurri alla vittoria

Con Skorupski out per un ritardo alla riunione tecnica, è Pessina a difendere i pali rossoblù e rischia grosso sul pressing di Højlund. Nonostante un Napoli più propositivo, è comunque 0-0 al riposo e gli azzurri orchestrano due cambi: fuori Vergara e Politano, spenti, dentro Favasuli e Lang. Saranno proprio queste due mosse a cambiare il match, con l'olandese subito propositivo e l'ex Catanzaro che diventa padrone assoluto della corsia destra. Proprio dai suoi piedi nasce il gol: palla illuminante e tocco vincente di Lobotka per l'1-0 al 66'. Pessina evita il bis azzurro, salvando proprio su Favasuli nel finale, e il Bologna non va oltre una chance per Mbangula.