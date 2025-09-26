Hojlund: "Il Milan mi aveva cercato? Sono felice a Napoli"

L'attaccante danese: "In Serie A solo tre attaccanti più forti di me. Devo migliorare il mio italiano, Conte continua a chiedermi se ho capito"
Con tutta probabilità toccherà ancora a Rasmus Hojlund sostituire l'infortunato Romelu Lukaku contro il Milan: "Aspettiamo con ansia il suo ritorno ma nel Napoli ci sono anche altri attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino" risponde il danese in perfetto stile Antonio Conte, il gruppo prima di tutto. A proposito dell'allenatore salentino, queste le parole dell'ex Atalanta: "Sa che devo migliorare il mio italiano, mi chiede in continuazione se ho capito le sue indicazioni e io gli dico sì. Ma se ho un dubbio chiedo ai compagni". Il big match di domenica sera avrebbe potuto anche viverlo a maglie invertite: "Il Milan mi ha cercato a lungo? So solamente che sono felice dove sono, a Napoli".
Hojlund, nell'intervista a La Repubblica, punta a "fare tanti gol e assist, concentrandoci una partita alla volta" e spiega a che punto della carriera si senta: "A 22 anni ho già un bel po' di squadre ed esperienze alle spalle ma ora vorrei fermarmi a Napoli. Voglio diventare un attaccante che segna tanto, negli ultimi anni sono migliorato molto ma ho ancora tante cose da imparare". L'esempio, in tal senso, è uno solo: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo, vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo". Poi stila la sua particolare classifica dei bomber di Serie A: "Scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io".
Chiusura sulla partita scudetto di San Siro: "Affronteremo una squadra forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore, ma andremo lì per cercare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto cucito sul petto è un privilegio ma anche una responsabilità".
Commenti (0)