Hojlund: "Il Milan mi aveva cercato? Sono felice a Napoli"

Hojlund, nell'intervista a La Repubblica, punta a "fare tanti gol e assist, concentrandoci una partita alla volta" e spiega a che punto della carriera si senta: "A 22 anni ho già un bel po' di squadre ed esperienze alle spalle ma ora vorrei fermarmi a Napoli. Voglio diventare un attaccante che segna tanto, negli ultimi anni sono migliorato molto ma ho ancora tante cose da imparare". L'esempio, in tal senso, è uno solo: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo, vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo". Poi stila la sua particolare classifica dei bomber di Serie A: "Scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io".