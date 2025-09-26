Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
napoli

Hojlund: "Il Milan mi aveva cercato? Sono felice a Napoli"

L'attaccante danese: "In Serie A solo tre attaccanti più forti di me. Devo migliorare il mio italiano, Conte continua a chiedermi se ho capito"

26 Set 2025 - 08:35

Con tutta probabilità toccherà ancora a Rasmus Hojlund sostituire l'infortunato Romelu Lukaku contro il Milan: "Aspettiamo con ansia il suo ritorno ma nel Napoli ci sono anche altri attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino" risponde il danese in perfetto stile Antonio Conte, il gruppo prima di tutto. A proposito dell'allenatore salentino, queste le parole dell'ex Atalanta: "Sa che devo migliorare il mio italiano, mi chiede in continuazione se ho capito le sue indicazioni e io gli dico sì. Ma se ho un dubbio chiedo ai compagni". Il big match di domenica sera avrebbe potuto anche viverlo a maglie invertite: "Il Milan mi ha cercato a lungo? So solamente che sono felice dove sono, a Napoli".

Hojlund, nell'intervista a La Repubblica, punta a "fare tanti gol e assist, concentrandoci una partita alla volta" e spiega a che punto della carriera si senta: "A 22 anni ho già un bel po' di squadre ed esperienze alle spalle ma ora vorrei fermarmi a Napoli. Voglio diventare un attaccante che segna tanto, negli ultimi anni sono migliorato molto ma ho ancora tante cose da imparare". L'esempio, in tal senso, è uno solo: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo, vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo". Poi stila la sua particolare classifica dei bomber di Serie A: "Scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io".

Chiusura sulla partita scudetto di San Siro: "Affronteremo una squadra forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore, ma andremo lì per cercare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto cucito sul petto è un privilegio ma anche una responsabilità".

Leggi anche

Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

hojlund
napoli
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

03:59
Torino-Pisa 1-0: gli highlights

Torino-Pisa 1-0: gli highlights

03:55
Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

02:47
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Angori: "Belli e bravi, ma servono i gol"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

01:47:39
Torino-Pisa: partita integrale

Torino-Pisa: partita integrale

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

I più visti di Napoli

Napoli, primo esame superato per la "rosa lunga": Conte vince anche con la panchina

Buongiorno salta il Milan: lesione di basso grado dell'adduttore della coscia sinistra

La striscia positiva del Napoli: 16 partite senza perdere in A ma ora c'è il test San Siro...

Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

Napoli stanco ma vincente contro un ottimo Pisa. Conte estrae Lucca dal cilindro e resta in testa da solo

Conte si gode la vittoria ma predica calma: "Mercato importante? Rispetto ad altri non siamo rodati"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Sergio Busquets
08:09
Sergio Busquets annuncia il ritiro: "Barcellona club della mia vita"
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game