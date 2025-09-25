Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

Intanto martedì sera è andata in scena la prima di "Ag4in", il film sul quarto scudetto. Al Cinema Metropolitan presenti il presidente De Laurentiis con la dirigenza, Conte e staff tecnico e la squadra. "Non stiamo celebrando la storia di un evento che non si ripeterà più. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui - ha detto il numero uno azzurro, che ha annunciato che un nuovo film è già in lavorazione, indipendentemente dall’andamento della stagione: "Stiamo già girando le scene, ci sarà una continuazione ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e dall’arrivo dei nuovi calciatori".