Napoli: a San Siro in difesa riecco Juan Jesus-Rrhamani, dubbio tra i pali

Buongiorno ko, ma Conte recupera il kosovaro. Due rientri a centrocampo
Un altro stop per Alessandro Buongiorno, dopo le 14 gare saltate la scorsa stagione tra problemi muscolari e la frattura alle vertebre, l'intervento di inizio luglio e il ritorno in campo il 30 agosto. La lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra lo costringerà a restare fuori un mese: salterà la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, la seconda giornata di Champions League contro lo Sporting del 1° ottobre e la gara casalinga di domenica 5 contro il Genoa. Difficile ipotizzare ora il recupero per l'impegno dopo la sosta per le Nazionali il 18 ottobre nella trasferta di Torino contro la sua ex squadra: più probabile il ritorno tra il Psv in Champions (21 ottobre) e l'Inter in campionato (25). E allora Antonio Conte si affida alla 'vecchia' difesa per il big match contro i rossoneri di Max Allegri. Il tecnico azzurro rilancerà Juan Jesus dal 1' al posto di Buongiorno e potrà di nuovo contare su Rrahmani, fuori causa contro Fiorentina, Manchester City e Pisa per il problema muscolare accusato con il Kosovo, che dovrebbe far sedere Beukema in panchina. In porta resta sempre aperto il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic. A centrocampo torneranno dal 1' Anguissa e Lobotka.
Intanto martedì sera è andata in scena la prima di "Ag4in", il film sul quarto scudetto. Al Cinema Metropolitan presenti il presidente De Laurentiis con la dirigenza, Conte e staff tecnico e la squadra. "Non stiamo celebrando la storia di un evento che non si ripeterà più. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui - ha detto il numero uno azzurro, che ha annunciato che un nuovo film è già in lavorazione, indipendentemente dall’andamento della stagione: "Stiamo già girando le scene, ci sarà una continuazione ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e dall’arrivo dei nuovi calciatori".
