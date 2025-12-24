Napoli, De Laurentiis vuole blindare Conte: pronto un rinnovo fino al 2029

Ma questi sono scenari ancora tutti da valutare. Di certo c'è il fatto che, anche se a tanti sta antipatico, Conte sia uno dei migliori allenatori del mondo. I risultati parlano per lui e questa stagione, fatta di una rosa difficile da assemblare, infortuni a catena e sconfitte complicate da digerire, sta dimostrando che un allenatore, quando è veramente bravo, sa trovare la soluzione migliore anche in mezzo a tante difficoltà. Certo, ha un gruppo di alto livello ma a Riad c'è arrivato senza De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku si è limitato a guardare vincere i compagni. Ha cambiato almeno tre sistemi di gioco dall'inizio della stagione, sempre adattandosi a chi c'era. Alla faccia dell'integralista. Ha mantenuto saldi certi principi che fanno parte del suo credo tattico e che si vedono a prescindere da modulo e interpreti, come la ricerca della profondità e gli inserimenti in velocità sul lavoro della punta.