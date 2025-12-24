Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli, De Laurentiis vuole blindare Conte: pronto un rinnovo fino al 2029

Il presidente è entusiasta del suo allenatore e vuole assolutamente che prolunghi il rapporti con il club

di Andrea Cocchi
24 Dic 2025 - 09:14

A Napoli non solo è tornato il sereno ma sembra che l'idillio tra De Laurentiis e Conte sia destinato a proseguire a oltranza. Il presidente vuole prolungare l'accordo con l'allenatore di altri due anni, come riportano il Mattino e Repubblica. Antonio resterebbe dunque fino al 2029 e non più fino al 2027. Questa l'idea di ADL, da capire quella del tecnico. Certo, da Bologna (sconfitta in campionato) a Bologna (vittoria nella finale di Supercoppa Italiana) sembra passato un secolo, tra malumori, smart working e voci di addio. 

De Laurentiis, a essere onesti, ha sempre difeso l'allenatore e, dopo la finale di Riad, ha continuato a ribadire quanto sia fondamentale il lavoro di Conte. "Perché, avevate dubbi su du lui?", è stato il mantra che ha rivolto ai giornalisti mentre i giocatori si apprestavano ad alzare la Coppa. Ma Antonio vuole restare? La sua storia ci dice che solo una volta è stato in un club, compresa la Nazionale, per più di due anni: nella Juventus 2011-2014. Per il resto ha sempre chiuso prima. C'è chi assicura che voglia riprendersi il posto da c.t. dopo il Mondiale (sempre se ci sia per gli azzurri). In ogni caso dopo la gestione Gattuso. Ci saranno però da valutare i risultati che saprà ottenere Rino. Se porterà l'Italia a Canada-Messico-Usa e poi a un onorevole quarto di finale, sarà complicato per la federcalcio dirgli addio.

Ma questi sono scenari ancora tutti da valutare. Di certo c'è il fatto che, anche se a tanti sta antipatico, Conte sia uno dei migliori allenatori del mondo. I risultati parlano per lui e questa stagione, fatta di una rosa difficile da assemblare, infortuni a catena e sconfitte complicate da digerire, sta dimostrando che un allenatore, quando è veramente bravo, sa trovare la soluzione migliore anche in mezzo a tante difficoltà. Certo, ha un gruppo di alto livello ma a Riad c'è arrivato senza De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku si è limitato a guardare vincere i compagni. Ha cambiato almeno tre sistemi di gioco dall'inizio della stagione, sempre adattandosi a chi c'era. Alla faccia dell'integralista. Ha mantenuto saldi certi principi che fanno parte del suo credo tattico e che si vedono a prescindere da modulo e interpreti, come la ricerca della profondità e gli inserimenti in velocità sul lavoro della punta. 

In più i giocatori hanno espresso pubblicamente la loro profonda stima, vedi Politano a Riad. Normale che De Laurentiis voglia blindarlo, da valutare se anche lui voglia essere blindato. 

napoli
de laurentiis
conte

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Napoli

Lazio, buone notizie: mercato sbloccato. Per il Napoli, invece, solo a saldo zero

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: 57 milioni di euro

AdL spende ancora per accontentare Conte: pronti 50 milioni a gennaio

Napoli, ecco il primo colpo di gennaio: preso Pereyra dal Boca Junios

Manchester United, il fratello di Mainoo: "Liberatelo". Napoli alla finestra

Napoli, ora o mai più: Lobotka e Lukaku per riscattarsi e ripartire

Napoli, suggestione Mainoo: lo United lo blocca, lui vuole lasciare in prestito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:20
Niente Roma per Renan Lodi: il brasiliano all'Atletico Mineiro
23:23
Endrick lascia il Real Madrid: passa al Lione in prestito
22:27
Fiorentina, Richardson spiazza: "Vorrei andare via a gennaio, il Nizza..."
22:20
Il Novara esonera Zanchetta: Zaffaroni e Dossena tra i possibili sostituti
21:30
Bournemouth, anche il Chelsea su Semenyo