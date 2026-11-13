Nations League: Francia, Upamecano lascia nazionale per motivi personali

13 Nov 2026 - 11:15
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Dopo la sconfitta per 3-1 subita dall'Italia a San Siro giovedì sera, anche la nazionale francese ha perso un altro giocatore. La Federazione calcistica francese (Fff), tramite un comunicato stampa, ha annunciato che il difensore Dayot Upamecano ha lasciato il ritiro "di comune accordo con il commissario tecnico" per tornare direttamente a Monaco di Baviera per 'motivi personali'. Nella partita di domenica sera contro la Turchia a Bordeaux, il ct Zinedine Zidane dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo. Probabile l'ingresso di Ibrahima Konaté. 

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