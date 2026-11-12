NATIONS LEAGUE

Nations League, Turchia-Belgio 1-2: De Bruyne e De Ketelaere trascinano Van Bommel

Non basta la magia di Arda Guler su punizione, Yalcin inizia con una sconfitta

12 Nov 2026 - 20:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il Belgio vince in Turchia 2-1, sale a 9 punti in classifica nel girone 1 di League A, e con ogni probabilità sarà lo scontro diretto contro l’Italia a decidere chi andrà ai playoff. A Izmir è la squadra di Yalcin a passare in vantaggio grazie a un capolavoro su punizione di Guler al 20’. In dieci minuti i Diavoli Rossi però la ribaltano con due reti tutte “italiane”, la prima di De Bruyne al 27’ e la seconda di De Ketelaere al 30’, e mettono pressione agli azzurri.

LA PARTITA

Si decide tutto nella prima frazione tra Turchia e Belgio, con i padroni di casa che arrivavano a questa sfida dopo il cambio di commissario tecnico da Montella a Yalcin. E l'approccio dei turchi è ottimo, dal momento che passano in vantaggio al 20’ con un’autentica gemma di Arda Guler. Su un calcio di punizione distante, ma centrale, il talento del Real Madrid trova una traiettoria impossibile da parare per Lammens – sotto al sette – e porta avanti i suoi. La reazione del Belgio è però immediata, e al 27’ De Bruyne trova subito il gol del pari: Doku salta secco Aydin e serve il giocatore del Napoli che, dal dischetto, calcia di prima e ristabilisce l’equilibrio.

Passano appena 3 minuti, ed è ancora Doku l’assoluto protagonista. L’esterno del City avvia l’azione, poi Raskin crossa in mezzo e, dopo un paio di ribattute – anche su una conclusione di Diego Moreira – la palla finisce a De Ketelaere, che da due passi fa 2-1. I Diavoli Rossi gestiscono il vantaggio per il resto del match, andando anche più volte vicini al terzo gol, ma rischiando soprattutto nel finale. Terza vittoria per il Belgio, che sale a 9 punti. Resta ferma a 0 la Turchia, ancora una volta sconfitta.

nations league
turchia
italia

Ultime fotogallery

15

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

11

Nations League: le foto di Turchia-Belgio

36

Italia-Turchia, le foto del match

18

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

10

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

9

Standing ovation e striscione: grande accoglienza allo Stade de France per Zidane FOTO

7

A Leao la 7 di Ronaldo ma viene sostituito al 63': "Ho fatto il meglio per onorarla"

8

Irlanda-Austria: palline con bandiera palestinese lanciate in campo

6
Zidane contro il Belgio

La Francia vince all'88', l'esultanza di Zidane è sfrenata FOTO

23

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

18
Luka Mordic, Cechia-Croazia

Dall'eterno Modric a bomber Douvikas: quanti gol dalla Serie A

7

Nyland sbaglia, Gonçalo Ramos si sblocca con… un omaggio ai 50 anni di Totti FOTO

11

Da Mbappé a Gakpo passando per Zaniolo: tutte le vittime delle nazionali

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

13

Azzurri nelle fauci del coccodrillo: l'impressionante stadio di Bursa

15

Mbappé segna e si fa male: crolla a terra per un fastidio al ginocchio. "Lesione tendinea"

I più visti di Nations League

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Francia, alla vigilia dell’Italia scoppia il caso Mbappé: rapporto difficile con Zidane, non si allena

Zidane: "Mbappé non sarà con noi, ma nessuna tensione. Thuram? Ho apprezzato che sia venuto"

MCH CRANS MONTANA NAZIONALE 9/11 MCH

Italia, foto di gruppo con i ragazzi di Crans Montana

Roberto Mancini

Mancini: "Possiamo andare in semifinale. Calò? Non lo chiamo solo perché lo dice l'agente"

Mancini: "Dubbi in attacco fino a domattina. Francia di qualità, ma giocheremo per vincere"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:54
Nations League: bordata di fischi a San Siro durante la Marsigliese
20:48
Kimi Antonelli a San Siro per Italia-Francia: "È la mia prima volta. Il tricolore sui capelli l'ho tolto ma tornerà"
Massimo Moratti e il logo di Inter Campus
20:31
L'Inter si separa dal Campus, i Moratti: "Spiace non poter più giocare nel nome del club nerazzurro"
20:19
L'Italia inizia il viaggio verso i quarti di finale: ecco cosa serve agli azzurri
20:11
Il Belgio 'parla' italiano ma mette pressione agli azzurri: De Bruyne e De Ketelaere ribaltano la Turchia