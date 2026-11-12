Nations League, Turchia-Belgio 1-2: De Bruyne e De Ketelaere trascinano Van Bommel

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Il Belgio vince in Turchia 2-1, sale a 9 punti in classifica nel girone 1 di League A, e con ogni probabilità sarà lo scontro diretto contro l’Italia a decidere chi andrà ai playoff. A Izmir è la squadra di Yalcin a passare in vantaggio grazie a un capolavoro su punizione di Guler al 20’. In dieci minuti i Diavoli Rossi però la ribaltano con due reti tutte “italiane”, la prima di De Bruyne al 27’ e la seconda di De Ketelaere al 30’, e mettono pressione agli azzurri.
LA PARTITA
Si decide tutto nella prima frazione tra Turchia e Belgio, con i padroni di casa che arrivavano a questa sfida dopo il cambio di commissario tecnico da Montella a Yalcin. E l'approccio dei turchi è ottimo, dal momento che passano in vantaggio al 20’ con un’autentica gemma di Arda Guler. Su un calcio di punizione distante, ma centrale, il talento del Real Madrid trova una traiettoria impossibile da parare per Lammens – sotto al sette – e porta avanti i suoi. La reazione del Belgio è però immediata, e al 27’ De Bruyne trova subito il gol del pari: Doku salta secco Aydin e serve il giocatore del Napoli che, dal dischetto, calcia di prima e ristabilisce l’equilibrio.
Passano appena 3 minuti, ed è ancora Doku l’assoluto protagonista. L’esterno del City avvia l’azione, poi Raskin crossa in mezzo e, dopo un paio di ribattute – anche su una conclusione di Diego Moreira – la palla finisce a De Ketelaere, che da due passi fa 2-1. I Diavoli Rossi gestiscono il vantaggio per il resto del match, andando anche più volte vicini al terzo gol, ma rischiando soprattutto nel finale. Terza vittoria per il Belgio, che sale a 9 punti. Resta ferma a 0 la Turchia, ancora una volta sconfitta.