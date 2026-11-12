Nations League, Turchia-Belgio 1-2: De Bruyne e De Ketelaere trascinano Van Bommel

Si decide tutto nella prima frazione tra Turchia e Belgio, con i padroni di casa che arrivavano a questa sfida dopo il cambio di commissario tecnico da Montella a Yalcin. E l'approccio dei turchi è ottimo, dal momento che passano in vantaggio al 20’ con un’autentica gemma di Arda Guler. Su un calcio di punizione distante, ma centrale, il talento del Real Madrid trova una traiettoria impossibile da parare per Lammens – sotto al sette – e porta avanti i suoi. La reazione del Belgio è però immediata, e al 27’ De Bruyne trova subito il gol del pari: Doku salta secco Aydin e serve il giocatore del Napoli che, dal dischetto, calcia di prima e ristabilisce l’equilibrio.