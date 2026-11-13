La Serie B è la fabbrica della nuova Italia di Mancini: i numeri

"Serie BKT fabbrica azzurra: 20 dei 31 convocati da Mancini arrivano da qui". Così la Lega B celebra la Nazionale ricordando il passato in cadetteria di tanti elementi. "944 presenze in un campionato che si conferma terreno di crescita indispensabile per costruire la Nazionale italiana" prosegue la nota in cui si sottolinea come la seconda serie valorizza i talenti italiani. Da Carnesecchi fino a Dimarco, passando per Frattesi, Tonali, Doumbia e Barella. Fino ad arrivare a Pio Esposito, esploso proprio nello Spezia in Serie B. "Numeri che dicono ancora una volta come la Serie BKT rappresenti un passaggio formativo insostituibile per il calcio italiano, capace di offrire minuti, responsabilità e competitività ai giovani destinati a trascinare la Nazionale maggiore verso i traguardi europei più prestigiosi".