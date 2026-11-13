Portogallo, che omaggio per Cristiano Ronaldo! Ecco l'iniziativa dei calciatori

La nazionale portoghese renderà un omaggio senza precedenti a Cristiano Ronaldo nella partita in programma sabato a Braga contro la Danimarca e valida per la Nations League. Tutti i calciatori del Portogallo scenderanno in campo indossandola maglia numero 7 dell'ormai ex capitano. La decisione è stata presa nel corso di una riunione una riunione tenutasi giovedì tra il presidente della Federazione calcistica portoghese, Pedro Proença, il commissario tecnico della nazionale Jorge Jesus e il gruppo degli attuali capitani ossia Bernardo Silva, Ruben Dias e Bruno Fernandes.