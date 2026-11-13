Mondiali 2034, in Arabia Saudita già pronto stadio Aramco

Mancano ancora otto anni, ma uno dei megalomani stadi per i Mondiali in Arabia Saudita del 2034 è già terminato. Lo stadio Aramco, situato ad Al-Khobar, in Arabia Saudita, è stato inaugurato dalla squadra femminile dell'Al Qadisiyah e si avvia al completamento, diventando uno degli impianti sportivi più attesi al mondo e uno dei 10 stadi che ospiteranno la rassegna iridata. Progettato per accogliere circa 47.000 spettatori, il nuovo stadio svolgerà un ruolo centrale nella preparazione del Paese per la Coppa d'Asia del 2027. L'inaugurazione ufficiale è prevista tra poco più di un mese, il 27 dicembre, con un'amichevole tra Arabia Saudita e Qatar. Il piano iniziale dell'Arabia Saudita prevedeva l'utilizzo di 15 stadi, ma cinque stadi che sarebbero stati costruiti ex novo sono stati esclusi a causa dei costi: King Abdullah Economic City, Qiddiya Coast, Roshn, New Murabba e lo stadio Neom non ospiteranno più i Mondiali.