David Neres: "Pronti a mantenere il primato. Modelli? Messi e Ronaldinho"

L'attaccante ha poi rivelato qualche piccolo retroscena degli allenamenti con Antonio Conte, che sprona sempre i suoi giocatori a migliorarsi: "Sono rimasto impressionato dall'intensità e dal livello tattico della Serie A. Questo è il motivo per cui faccio estrema attenzione a tutte le sedute video con il mister, voglio alzare il mio livello e performare al massimo". Due qualità emerse subito a Napoli sono la velocità e la capacità di saltare l'uomo di David Neres, per le quali sembra avere anche qualche modello di ispirazione: "Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri preparatori atletici tutti i giorni per lo sprint. Non stando tantissimi minuti in campo, posso dare la massima velocità in quei momenti. Per i miei dribbling studio tutti i giorni i video di Ronaldinho e Messi, sono loro che mi ispirano da questo punto di vista".