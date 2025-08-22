Logo SportMediaset
Serie C, debutta il Football Video Support

22 Ago 2025 - 14:11

Debutta il Football Video Support nella prima giornata della Serie C Sky Wifi, dall'anticipo di domani Livorno-Ternana - al quale assistera' il capo degli arbitri Fifa, Pierluigi Collina - al posticipo di lunedi. Si tratta di uno strumento tecnologico supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. In ogni stadio sarà installato un monitor - gestito da un review operator della Can C - e gli allenatori avranno a disposizione due card Fvs ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell'azione all'arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita. In caso contrario, l'allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l'azione (se l'infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete). La cerimonia d'apertura del campionato si terrà all'interno del rinnovato stadio Armando Picchi di Livorno, dove si affronteranno gli amaranto e la Ternana alle 21:15: ci saranno dieci camere con drone per una produzione a standard elevati con la presenza, come in tutti i campi della Serie C Sky Wifi, del Football Video Support (Fvs). Tutte le gare della Serie C Sky Wifi 2025-26 saranno trasmesse su Sky e in streaming su Now, con una partita a weekend su Rai Sport. L'opening day Livorno-Ternana verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre su Rai Sport andrà in onda il Monday night delle 20:30 tra Novara e Inter U23. 

