Serie A, Empoli-Napoli 0-1: Kvara di rigore, Conte si conferma in vetta da solo

• Khvicha Kvaratskhelia (10G+5A) è uno dei due giocatori, insieme a Christian Pulisic (11+7), ad aver segnato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in Serie A nel 2024.

• Il Napoli ha ottenuto almeno quattro successi di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (sette in quel caso).

• Il Napoli è rimasto imbattuto per sette gare di fila in Serie A (6V, 1N) per la prima volta da febbraio 2023 (otto in quel caso).

• Per la prima volta nella sua storia, l’Empoli non ha trovato il gol in ciascuna delle prime quattro gare in casa di un campionato di Serie A.

• Tutti i tre gol su rigore realizzati da Khvicha Kvaratskhelia in Serie A sono arrivati in trasferta.

• Il Napoli ha raccolto tre clean sheet di fila in trasferta in Serie A per la prima volta da una serie di sei registrata tra gennaio e marzo 2023.

• Il Napoli ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Serie A a seguito di una sosta per le Nazionali (1P), vittorie tutte arrivate in trasferta, tra cui le due di questo campionato (vs Cagliari ed Empoli).

• Presenza numero 300 per Matteo Politano in Serie A.