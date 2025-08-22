Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Como, Fabregas: "Sarri mi ha fatto crescere, sarà grande gara"

22 Ago 2025 - 13:52

Non penso che si possa parlare di scontro diretto già alla prima giornata. Noi siamo una squadra ancora in una piccola ricostruzione, loro no": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro la Lazio. La prima di campionato metterà il tecnico spagnolo di fronte alla formazione guidata da Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea: "È una grande persona, ho una grande stima per lui, mi fatto crescere e imparare. Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene, con tanta esperienza. Avranno le idee molto chiare, sarà una grande partita". Per la sfida contro i biancocelesti è già ballottaggio aperto in attacco: "Assane Diao ha sentito un fastidio ieri in allenamento, non è niente di grave. Può succedere dopo un'operazione del genere, se tutto va bene sarà comunque a disposizione. Nicolas Kuhn ha recuperato invece più velocemente del previsto, mentre Jayden Addai è rientrato in gruppo dopo essersi allenato a parte. Le scelte dipenderanno anche da quello che mi diranno i dottori". Fabregas ha le idee chiare sull'obiettivo: "Nessuno di noi, in squadra e in società, ha parlato di qualificazione in Europa. La pressione arriva quando il direttore ti dice che bisogna fare una cosa. L'obiettivo per il futuro è andare in Europa, questo è sicuro. Oggi non è il momento di andare in Europa. Dobbiamo fare un passo alla volta e quel giorno arriverà, ma non dobbiamo forzare oggi. Troppa ambizione, e io sono molto ambizioso, non va bene".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

01:34
Joao Mario: "Un orgoglio"

Joao Mario: "Un orgoglio"

01:58
La nuova Juve di Tudor

La nuova Juve di Tudor

01:34
Il Napoli a Reggio Emilia

Il Napoli a Reggio Emilia

00:31
Allegri non si nasconde

Allegri non si nasconde

01:52
Allegri torna in Serie A

Allegri torna in Serie A

01:16
MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

01:15
MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

03:54
DICH POLITANO MEDIA DAY 22/8 DICH

Politano: "Napoli più completo dello scorso anno. De Bruyne un esempio"

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:11
Serie C, debutta il Football Video Support
13:52
Como, Fabregas: "Sarri mi ha fatto crescere, sarà grande gara"
13:52
Lecce, Di Francesco: "A Genova con spirito battagliero"
13:04
Medaglia d'oro Paglia, stadio Maradona inaccessibile ai disabili
12:03
Potenza-Cerignola vietata ai tifosi ospiti