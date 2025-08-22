Como, Fabregas: "Sarri mi ha fatto crescere, sarà grande gara"

Non penso che si possa parlare di scontro diretto già alla prima giornata. Noi siamo una squadra ancora in una piccola ricostruzione, loro no": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro la Lazio. La prima di campionato metterà il tecnico spagnolo di fronte alla formazione guidata da Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea: "È una grande persona, ho una grande stima per lui, mi fatto crescere e imparare. Mi aspetto una Lazio che si conosce molto bene, con tanta esperienza. Avranno le idee molto chiare, sarà una grande partita". Per la sfida contro i biancocelesti è già ballottaggio aperto in attacco: "Assane Diao ha sentito un fastidio ieri in allenamento, non è niente di grave. Può succedere dopo un'operazione del genere, se tutto va bene sarà comunque a disposizione. Nicolas Kuhn ha recuperato invece più velocemente del previsto, mentre Jayden Addai è rientrato in gruppo dopo essersi allenato a parte. Le scelte dipenderanno anche da quello che mi diranno i dottori". Fabregas ha le idee chiare sull'obiettivo: "Nessuno di noi, in squadra e in società, ha parlato di qualificazione in Europa. La pressione arriva quando il direttore ti dice che bisogna fare una cosa. L'obiettivo per il futuro è andare in Europa, questo è sicuro. Oggi non è il momento di andare in Europa. Dobbiamo fare un passo alla volta e quel giorno arriverà, ma non dobbiamo forzare oggi. Troppa ambizione, e io sono molto ambizioso, non va bene".