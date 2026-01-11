Supercoppa di Spagna, le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Yamal,, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Hansi Flick.
A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araujo, Martin, Bernal, Marques, Rashford, Casadò, Olmo, Bardhji, Torres
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Garcia, Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso.
A disposizione: Lunin, Rudiger, Alaba, Carvajal, Garcia, Guler, Mastantuono, Pitarch, Ceballos, Jimenez, Mbappè.