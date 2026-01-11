Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa di Spagna, le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

11 Gen 2026 - 19:14

BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Yamal,, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Hansi Flick.

A disposizione: Szczesny, Ter Stegen, Araujo, Martin, Bernal, Marques, Rashford, Casadò, Olmo, Bardhji, Torres

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Garcia, Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso.

A disposizione: Lunin, Rudiger, Alaba, Carvajal, Garcia, Guler, Mastantuono, Pitarch, Ceballos, Jimenez, Mbappè.

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

01:19
MCH TELSTAR-AJAX MCH

Telstar-Ajax 2-3: gli highlights

00:08
CLIPPINA TIRO IN TRIBUNA E BIRRA CHE VOLA MCH

Dylan Vente tira direttamente in curva e centra in pieno la birra di un tifoso

03:08
DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

00:54
DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

