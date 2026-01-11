FA Cup: poker dell'Arsenal, eliminato Man Utd

Ai 32esimi di finale di FA Cup l'Arsenal supera per 4-1 il Portsmouth in trasferta grazie a un'autorete di Dozzell e a una tripletta di Martinelli dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Bishop. Pomeriggio amaro per il Manchester United, eliminato per 2-1 dal Brighton all'Old Trafford. Per il Brighton in gol Gruda e Welbeck, per i Red Devils Sesko. Di seguito le partite disputate oggi. Derby County-Leeds 1-3, Portsmouth-Arsenal 1-4, Hull City-Blackburn Rovers 1-0, Norwich-Walsall 5-1, Sheffield Utd-Mansfield 3-4, Swansea-West Bromwich Albion 5-6 (dopo calci rigore), West Ham-Qpr 2-1, Manchester Utd-Brigthon 1-2.