Conte, niente stop dopo gli insulti a Manganiello: la verità sul patteggiamento e come ha evitato la squalifica

Una frase sfuggita in campo ma che era stata approfondita dalla Procura Federale dopo le immagini tv, tanto che - pochi giorni dopo l'accaduto - Conte era stato interrogato dagli 007 federali a Castel Volturno. L'allenatore, spiega il Corriere dello Sport, aveva ammesso di aver pronunciato la frase incriminata giustificandola con un mix di tensione per l'importanza del risultato e il fatto che, a suo parere, quello di Manganiello fosse stato grave errore influente ai fini del risultato.