Calcio
napoli
napoli-como

Napoli-Como: l'urlaccio di Conte a Fabregas sulla simulazione

Scontro in campo al Maradona tra Conte e Fabregas. Il tecnico del Napoli sbotta: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?"

di Stefano Fiore
01 Nov 2025 - 19:29

La tensione agonistica allo stadio Maradona, nella sfida tra Napoli e Como, è culminata in un accesso scontro verbale tra i due allenatori, Antonio Conte e Cesc Fabregas. Il match, più volte spezzettato, ha spinto Conte a protestare duramente con il collega spagnolo nel primo tempo come mostrato da Dazn. Dopo che un giocatore del Como è rimasto a terra, l'allenatore del Napoli ha espresso tutta la sua frustrazione urlando in direzione della panchina lariana: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?"

Il tecnico del Como non ha tardato a rispondere. Quando il Napoli ha dovuto sostituire forzatamente Gilmour per infortunio, Fabregas (che per lo stesso motivo aveva dovuto sostituire in precedenza Kempf) ha ribattuto: "Succede anche a voi che si fanno male i giocatori".

A fine primo tempo i due (che ai tempi del Chelsea, con Conte allenatore e Fabegas giocatore, avevano vinto una Premier League) si sono in qualche modo chiariti uscendo dal campo assieme, con Fabregas che ha abbracciato Conte, intento a spiegargli il perché delle sue parole.

Conte al comando. Poi Allegri, Gasp e...Spalletti. Ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A

