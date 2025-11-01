Napoli-Como: l'urlaccio di Conte a Fabregas sulla simulazione

La tensione agonistica allo stadio Maradona, nella sfida tra Napoli e Como, è culminata in un accesso scontro verbale tra i due allenatori, Antonio Conte e Cesc Fabregas. Il match, più volte spezzettato, ha spinto Conte a protestare duramente con il collega spagnolo nel primo tempo come mostrato da Dazn. Dopo che un giocatore del Como è rimasto a terra, l'allenatore del Napoli ha espresso tutta la sua frustrazione urlando in direzione della panchina lariana: "Sta simulando il vostro giocatore. L'avete preparata così?"