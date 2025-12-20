Logo SportMediaset

Calcio
supercoppa italiana
L'INIZIATIVA

Napoli e Bologna regalano un sorriso ai bambini di Riad: visita all'ospedale pediatrico

Napoli e Bologna, con la Lega Serie A, uniti per regalare un sorriso ai bambini e portare un messaggio di vicinanza e solidarietà. Il tecnico degli azzurri Antonio Conte e Gabriele Oriali da una parte e l'attaccante rossoblù Ciro immobile e il portiere Łukasz Skorupski dall'altra sono stati in visita all'Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riad, a due giorni dalla finale di Supercoppa italiana (lunedì 22 alle 20, esclusiva su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it). L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale promosso dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (MOS), volto a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali.

20 Dic 2025 - 19:37
supercoppa italiana
napoli
bologna

