L'INIZIATIVA Napoli e Bologna regalano un sorriso ai bambini di Riad: visita all'ospedale pediatrico

Napoli e Bologna, con la Lega Serie A, uniti per regalare un sorriso ai bambini e portare un messaggio di vicinanza e solidarietà. Il tecnico degli azzurri Antonio Conte e Gabriele Oriali da una parte e l'attaccante rossoblù Ciro immobile e il portiere Łukasz Skorupski dall'altra sono stati in visita all'Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riad, a due giorni dalla finale di Supercoppa italiana (lunedì 22 alle 20, esclusiva su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it). L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale promosso dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (MOS), volto a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali.