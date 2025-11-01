Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, infortunio per Gilmour: le condizioni

01 Nov 2025 - 19:10

Brutte notizie per il Napoli e per l'allenatore Antonio Conte nella partita contro il Como. Al 36° minuto del primo tempo, il centrocampista scozzese Billy Gilmour è rimasto a terra al centro del campo, richiamando immediatamente l'intervento dello staff medico.

Dopo un rapido controllo, Gilmour ha subito fatto capire di non essere in grado di proseguire la gara. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare all'adduttore della gamba destra, uscendo dal campo zoppicando e facendo gesto di essersi stirato.

Conte è stato dunque costretto a effettuare subito una sostituzione obbligata: al posto di Gilmour, nel ruolo di regista, è entrato il compagno di squadra Elmas. L'entità dell'infortunio sarà valutata nelle prossime ore.

Ultimi video

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:49
Domani Milan-Roma

Domani Milan-Roma

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:55
Napoli, Milinkovic-Savic: "Rigore? In un attimo decidi e ti butti"
20:50
Bologna, solo Immobile indisponibile per il derby contro il Parma
20:35
Juventus, Spalletti: "Scudetto? Obbligatorio puntare al massimo"
20:20
Napoli, affaticamento per Gilmour e Spinazzola
19:15
Incredibile Napoli, altro infortunio: anche Spinazzola ko