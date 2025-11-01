Napoli, infortunio per Gilmour: le condizioni

Brutte notizie per il Napoli e per l'allenatore Antonio Conte nella partita contro il Como. Al 36° minuto del primo tempo, il centrocampista scozzese Billy Gilmour è rimasto a terra al centro del campo, richiamando immediatamente l'intervento dello staff medico.
Dopo un rapido controllo, Gilmour ha subito fatto capire di non essere in grado di proseguire la gara. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare all'adduttore della gamba destra, uscendo dal campo zoppicando e facendo gesto di essersi stirato.
Conte è stato dunque costretto a effettuare subito una sostituzione obbligata: al posto di Gilmour, nel ruolo di regista, è entrato il compagno di squadra Elmas. L'entità dell'infortunio sarà valutata nelle prossime ore.