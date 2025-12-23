Fiorentina, brutte notizie: Gosens non recupera per Parma

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Parma nella prossima partita di campionato. Se da un lato la prima vittoria stagionale contro l'Udinese ha portato un po' di speranza, dall'altro i viola devono fare i conti con delle pesanti assenze. Oltre all'indisponibile Pablo Marì, allo squalificato Luca Ranieri e al probabile forfait di Fazzini, Vanoli dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Gosens, i cui tempi di recupero si allungano. Il tedesco è alle prese con un fastidio sopra al polpaccio e rischia di saltare anche la sfida contro la Cremonese in programma il 4 gennaio.