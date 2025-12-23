Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, brutte notizie: Gosens non recupera per Parma

23 Dic 2025 - 13:30

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Parma nella prossima partita di campionato. Se da un lato la prima vittoria stagionale contro l'Udinese ha portato un po' di speranza, dall'altro i viola devono fare i conti con delle pesanti assenze. Oltre all'indisponibile Pablo Marì, allo squalificato Luca Ranieri e al probabile forfait di Fazzini, Vanoli dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Gosens, i cui tempi di recupero si allungano. Il tedesco è alle prese con un fastidio sopra al polpaccio e rischia di saltare anche la sfida contro la Cremonese in programma il 4 gennaio. 

