Liverpool, Slot: "Isak fuori due mesi, gli altri si rimbocchino le maniche"

23 Dic 2025 - 11:15
© Getty Images

L'attaccante svedese del Liverpool Alexander Isak "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. Lo ha detto il coach dei Reds, Arne Slot, in conferenza stampa, criticando poi il giocatore del Tottenham, van de Ven, che domenica ha causato l'infortunio con quella che ha definito "un'entrata spericolata" e pericolosa. L'allenatore olandese non ha chiarito se il Liverpool tornerà sul mercato a gennaio in cerca di un altro attaccante. "Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite, che giocheremo in casa - ha affermato -. Ed è ora che i giocatori che abbiamo a disposizione facciano quello che hanno fatto tante volte: rimboccarsi le maniche per aiutarci al meglio a ottenere i risultati che vogliamo". Sabato prossimo, in campionato, i Red affronteranno i Wolves, ultimi in classifica. 

