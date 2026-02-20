Palermo, Inzaghi: "Südtirol in grande forma, ma noi fantastici"

20 Feb 2026 - 19:50

"Il Südtirol sta facendo molto bene. Castori è l'allenatore con più partite in Serie B e gioca un calcio complicato. Affrontiamo sempre le squadre nel loro migliore momento, ma noi siamo in momento fantastico dal punto di vista fisico e mentale". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Südtirol, in programma alle 15 allo stadio Renzo Barbera e valida per la ventiseiesima giornata di Serie B. I rosanero arrivano all'impegno di domani da 13 risultati utili consecutivi e sono quarti in classifica con 48 punti: "È un campionato complicato, con quattro squadre che corrono. Le tre davanti non sbagliano un colpo, ma noi stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni. Dobbiamo continuare a crescere e convincerci che quanto stiamo facendo sia la normalità - ha proseguito -. Non so dove arriveremo, ma saremo protagonisti fino alla fine e se entreremo nella storia di questo club ne sarò felice". Nel corso della conferenza stampa Filippo Inzaghi ha ricordato di Silvio Berlusconi, che quarant'anni fa acquistava il Milan: "Cosa mi ha trasmesso? La mentalità vincente, la voglia di vincere sempre. Il presidente non voleva solo vincere, voleva far diventare il Milan il club più titolato al mondo e ci è riuscito. Lo ha insegnato a molti di noi", ha concluso. 

