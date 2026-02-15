Conte: "Ai punti avremmo meritato di più noi, rimontare due volte non era facile"

© IPA
© IPA
Il tecnico azzurro dopo il pareggio con la Roma: "Rimontare due volte non era facile"
© IPA
© IPA
Il Napoli si mette in tasca un punto, che lo allontana definitivamente dalla corsa scudetto, ma che permette agli azzurri di fare un passetto in avanti nella corsa alla Champions League visto lo stop della Juve a San Siro. Alla fine Antonio Conte vede il bicchiere mezzo pieno. Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo questa stagione. Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi: so cosa stanno facendo e che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, inglese, dobbiamo continuare a costruire il futuro dopo queste 13 partite, in quale competizione europea andremo a qualificarci. Stiamo andando oltre gli ostacoli", ha detto a Dazn.
Alisson ha avuto un grande impatto: "Sono due ragazzi, Giovane e Alisson, che il club ha preso a gennaio e sapete che non potevamo fare mercato, quindi lo abbiamo fatto a costo zero. Sono con noi da due settimane e hanno bisogno di capire le situazioni nostre: rispetto a Giovane, è più bravo nell'uno contro uno, quando ti punta ti può saltare. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita e sono contento: hanno voglia e umiltà, senza spocchia e presunzione e accettano il fatto di dover capire prima le dinamiche di gioco".
Sull'infortunio di Rrahmani: "Non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione".