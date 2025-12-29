Inter, Chivu: "Conte? Quello che dice non mi interessa"

"A me quello che dice Conte non mi interessa". Dopo le parole di Marotta nel pre-partita, la sfida scudetto tra Napoli e Inter continua anche dopo la vittoria dei nerazzurri a Bergamo con le dichiarazioni di Cristian Chivu, che dopo aver sfatato il tabù scontri diretti inizia l'intervista post-partita togliendo pressione dalle spalle di Pio Esposito, decisivo con l'assist per Lautaro al primo pallone toccato: "Io sono contento anche di Thuram, ha corso e fatto le pressioni giuste. Poi a me sembrava che non ne avesse più. Pio è entrato bene, sono contento per l'atteggiamento, per tutto quello che abbiamo fatto stasera. Nel primo tempo abbiamo giocato di più, nel secondo tempo si sono alzati di più. Siamo contenti del risultato, che conta spesso e conta molto".