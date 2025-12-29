Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI INTER

Inter, Chivu: "Conte? Quello che dice non mi interessa"

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria di Bergamo toglie pressione a Pio Esposito: "Contento anche di Thuram, non dimentichiamoci Bonny"

di Marco Mugnaioli
29 Dic 2025 - 00:00

"A me quello che dice Conte non mi interessa". Dopo le parole di Marotta nel pre-partita, la sfida scudetto tra Napoli e Inter continua anche dopo la vittoria dei nerazzurri a Bergamo con le dichiarazioni di Cristian Chivu, che dopo aver sfatato il tabù scontri diretti inizia l'intervista post-partita togliendo pressione dalle spalle di Pio Esposito, decisivo con l'assist per Lautaro al primo pallone toccato: "Io sono contento anche di Thuram, ha corso e fatto le pressioni giuste. Poi a me sembrava che non ne avesse più. Pio è entrato bene, sono contento per l'atteggiamento, per tutto quello che abbiamo fatto stasera. Nel primo tempo abbiamo giocato di più, nel secondo tempo si sono alzati di più. Siamo contenti del risultato, che conta spesso e conta molto".

"Non bisogna dimenticare Bonny - ha aggiunto il tecnico rumeno - Sono ragazzi che si sono inseriti alla grande. Ci fa piacere avere 4 attaccanti di un valore straordinario. Si stanno divertendo, stanno segnando e portano il loro apporto al nostro cammino".

Inter in testa alla classifica alla fine dell'anno: "Nel calcio non c'è niente di scontato, bisogna osare e dimostrare. Per ora il campo dice che siamo primi ma non basta, la strada è lunga, è solo dicembre. Noi vogliamo essere competitivi e lavorare, dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e quelli che pensano che tutto sia scontato. Stiamo ribattendo colpo su colpo, sempre a testa alta".

Ancora su Conte: "Continua a punzecchiare? Ho già detto che quello che dice Conte non mi interessa - ha detto in conferenza - E mantengo la coerenza. Poi se siamo abituati a fare casino, facciamo casino ma io non lo farò. Bisogna trasmettere dei valori, si può giocare a calcio anche senza mescolarlo con altre cose che lasciano certi odori. Chi fa casino, può continuare tranquillamente. Noi lavoriamo sodo per essere competitivi".

Leggi anche
Inter Marotta 2024

Marotta: "Palestra lo escludo in modo categorico. Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno"

chivu
inter
atalanta
conte

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

I più visti di Inter

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

13 SECONDA DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Stimo Palladino, con l'Atalanta una gara tosta"

Cristian Chivu (Inter)

Chivu: "Sfida ostica, serve essere bravi e coraggiosi. Calhanoglu ci sarà"

Henrikh Mkhitaryan (Inter)

Mkhitaryan: "Eravamo a terra, Chivu ci ha rialzato. Ma potevamo raccogliere di più"

Inter, fai come il Milan: il sostituto di Dumfires potrebbe essere già in casa

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:10
Inter, Pio Esposito: "Voglio lavorare e imparare tutti i giorni"
23:06
Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"
22:00
Globe Soccer Awards, Dembélé e il Psg dominano a Dubai
21:10
Sassuolo, Grosso: "Potevamo fare il colpo grosso"
21:09
Italiano: "Il Bologna sta perdendo il passo in campionato"