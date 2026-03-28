Da De Bruyne a Rudi Garcia, il Belgio sta con Lukaku: "A Napoli tanto rumore"

Rudi Garcia conosce molto bene l'ambiente napoletano, è stato sulla panchina degli azzurri da luglio a novembre 2023, e ha liquidato così la bufera intorno Lukaku: "Non era al 100% e doveva ancora seguire un programma specifico per recuperare. È normale che voglia essere al top. Quando non lo si è, l’aspetto mentale gioca un ruolo significativo perché c’è la paura di infortunarsi di nuovo. Lo capiamo. Abbiamo anche parlato con lo staff medico. Totti ha avuto lo stesso infortunio. Sappiamo che ci vuole molto tempo per recuperare da un infortunio del genere". Garcia ha poi paragonato l'infortunio occorso al centravanti con quello di De Bruyne: "Kevin si è operato, Romelu sta lasciando che l’infortunio guarisca senza interventi. Questa è una grande differenza". Poi l'augurio del ct: "Spero che Lukaku possa tornare presto a Napoli e giocare di più lì. È importante per il club e per noi che torni al più presto in piena forma. Bisogna convincere tutti che a Romelu si deve permettere di fare ciò che è meglio per ritrovare la sua forma migliore, sia fisica che mentale".