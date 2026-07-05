NAPOLI

Allegri atteso a Napoli il 13, in ritiro valuterà la maxi-rosa. Domani via i veli alla nuova maglia

Il tecnico arriverà in città il giorno prima della presentazione. Novità sul mercato

05 Lug 2026 - 13:02
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Prima l'annuncio ufficiale poi la data e il luogo della presentazione (martedì 14 alle 11.30 al teatro San Carlo) con le prime parole da allenatore del Napoli: Max Allegri è pronto a cominciare la sua nuova avventura in azzurro, anche se da giorni è al lavoro con il presidente De Laurentiis e il ds Manna per costruire la squadra per la prossima stagione. Ma in questo senso saranno decisivi i due ritiri tra Dimaro in Trentino (dal 17 al 27 luglio) e Casteldisangro (dal 30 luglio al 13 agosto), quando Allegri potrà valutare la numerosa rosa attualmente a sua disposizione (47 giocatori dopo il rientro di diversi elementi dai vari prestiti) e decidere chi resta e chi andrà via. Il tecnico toscano è atteso a Napoli il 13 luglio, il giorno prima della presentazione. Intanto sabato ha fatto tappa a Milano in una nota sartoria napoletana in vista del grande evento.

Per il Napoli la prossima settimana avranno inizio i festeggiamenti per il centenario, che dureranno dodici mesi, con due appuntamenti: si comincia lunedì 6 con la presentazione della nuova maglia home 2026/27 con il nuovo marchio durante una conferenza stampa a bordo della nave da crociera MSC World Europa (la maglia da trasferta e la terza maglia saranno svelate nel corso del precampionato). Poi il 10 giugno la presentazione della nuova campagna abbonamenti e il 1° agosto la grande festa che coinvolgerà piazze e luoghi simbolo di Napoli, il club, i tifosi, leggende azzurre del passato e del presente.

Mercato

 Nelle ultime ore si registra un'offerta ufficiale di un club di Premier League per Milinkovic-Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino e valutato non meno di 20 milioni di euro. Il neo promosso Hull City si è fatto avanti per il portiere serbo, che piace anche al Besiktas di Vincenzo Italiano.

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