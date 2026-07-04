"Buon compleanno Pescara!": i biancazzurri compiono 90 anni, gli auguri sui social

"Novanta anni di storia, di identità e di fiera tradizione. Quasi un secolo di passioni indissolubili, scritte sul prato verde e vissute nel cuore della nostra gente. Dal giorno della nostra fondazione, generazioni di atleti e tifosi hanno onorato la maglia biancazzurra, custodi fieri dei valori dello sport e del legame viscerale con la città di Pescara. Oggi celebriamo il nostro glorioso passato, con lo sguardo fermo e ambizioso verso il futuro. Buon compleanno a tutti noi. Buon compleanno Pescara". Così il club adriatico che oggi, sabato 4 luglio, compie 90 anni.