"Buon compleanno Pescara!": i biancazzurri compiono 90 anni, gli auguri sui social

04 Lug 2026 - 13:27
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"Novanta anni di storia, di identità e di fiera tradizione. Quasi un secolo di passioni indissolubili, scritte sul prato verde e vissute nel cuore della nostra gente. Dal giorno della nostra fondazione, generazioni di atleti e tifosi hanno onorato la maglia biancazzurra, custodi fieri dei valori dello sport e del legame viscerale con la città di Pescara. Oggi celebriamo il nostro glorioso passato, con lo sguardo fermo e ambizioso verso il futuro. Buon compleanno a tutti noi. Buon compleanno Pescara". Così il club adriatico che oggi, sabato 4 luglio, compie 90 anni.

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