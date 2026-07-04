Genoa: Bertelli nuovo coordinatore area performance

Paolo Bertelli è il nuovo Coordinatore dell'Area Performance del Genoa. Lo comunica il club ligure in una nota. "Questa nomina si inserisce all'interno della strategia societaria atta a rinforzare in modo strutturale l'organigramma sportivo del Club - spiega il Grifone - L'Area Performance ha il compito di ottimizzare le prestazioni degli atleti, garantendo con il supporto di metodologie avanzate standard fisici e atletici di primo livello per raggiungere l'eccellenza sportiva in ogni squadra e leva di riferimento. Il Prof. Paolo Bertelli avrà compiti strategici e di coordinamento tra vari dipartimenti del club (sportivo, giovanile, sanitario) per mettere a sistema e rendere più fluida, immediata ed efficace la comunicazione interna sulle performance dei calciatori delle diverse leve, con un focus particolare sul monitoraggio e l'implementazione dello sviluppo fisico dei ragazzi del settore giovanile nel loro percorso di inserimento verso la Prima Squadra. Al nuovo coordinatore sono state inoltre affidate funzioni di programmazione e pianificazione delle metodologie di lavoro nel medio e lungo termine".