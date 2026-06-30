Lukaku, il fratello Jordan contro il Napoli: "Romelu trattato senza compassione"

"Mio fratello ha attraversato forse l'anno più difficile della sua carriera, sia a livello professionale sia personale". Parola di Jordan Lukaku, che in un'intervista al quotidiano belga Humo si è soffermato a lungo sul rapporto di Romelu con il Napoli.



Big Rom si è infortunato a inizio stagione e in campionato ha giocato appena 40 minuti, segnando solo contro il Verona. A Jordan il trattamento riservato al fratello, tornato più volte in Belgio per curarsi, non è andato giù: "Dopo l'infortunio il Napoli ha ingaggiato un altro attaccante (Rasmus Hojlund, ndr). L'allenatore gli ha detto che da quel momento in poi non sarebbe più stato titolare".

A sorprendere l'ex terzino della Lazio anche un altro aspetto: "Avevano appena vinto il campionato e mio fratello aveva raggiunto la doppia cifra sia per gol sia per assist, dimostrandosi fondamentale per la squadra". Una delle cause, secondo Jordan, ha il nome di Antonio Conte: "Non conosco le dinamiche dello spogliatoio, però probabilmente si è incrinato il rapporto con l'allenatore".