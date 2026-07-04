Parma, fissate le date per il raduno: nuovi innesti nello staff di Cuesta

04 Lug 2026 - 11:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

In vista dell'inizio della stagione sportiva 2026/27, fissato con il raduno e le visite mediche in programma lunedì 13 e martedì 14 luglio al Mutti Training Center di Collecchio, Parma Calcio 1913 comunica la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra Maschile.

STAFF TECNICO

Head Coach : Carlos Garcia Cuesta

Assistant Head Coach : Rui Pedro Campos Sa' Lemos

Assistant Coach : Cristian Ceballos

Assistant Coach : Marco Ciaralli

Head of Match Analysis : Javier Alvarez Acena

Match Analyst : Simone Salvo

Goalkeeper Coach : Nicola Pavarini

Performance Coach : Sam Wilson

Fitness Coach : Valerio Persichetti

Rehab Coach : Manuel Morabito

Ultimi video

01:37
Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

04:49
DICH BEBE VIO SU PREMIO MENARINI PER SITO 2/7 DICH

Bebe Vio a cuore aperto: "Los Angeles? Io ci credo!"

01:34
La rivincita di Camarda

La rivincita di Camarda

01:57
L'Italia dei Maldini

L'Italia dei Maldini

01:32
Roma, tempo di rinnovi

Roma, tempo di rinnovi

02:01
La giovin Signora

La giovin Signora

01:33
Gila piace a tanti

Gila piace a tanti

01:59
Il Napoli di Allegri

Il Napoli di Allegri

01:13
L'annuncio di AdL

L'annuncio di AdL

00:44
MCH MANIFESTAZIONE TIFOSI LAZIO CONTRO LOTITO PER SITO 2/7 MCH

Lazio, le immagini della protesta di 20.000 tifosi contro Lotito

01:12
RULLO CALCIOMERCATO DEF

Leao si allontana dal Milan e Tonali va al Tottenham: tutto il calciomercato in 90"

00:34
DICH ZOLA SU PALESTRA PER SITO 2/7 DICH

Zola e il "caso" Palestra: "Ora purtroppo tutti vogliono andare in Premier…"

01:44
DICH ZOLA SU NAZIONALE PER SITO 2/7 DICH

Zola e la Nazionale: "Maldini? Speriamo, uno così può solo fare bene"

01:28
DICH PALTRINIERI SU EUROPEI PER SITO 2/7 DICH

Paltrinieri si lancia verso gli Europei: "Sto bene e ora la Senna la conosco…"

00:42
DICH MILITO SU MESSI E LAUTARO PER SITO 2/7 DICH

Milito: "Messi non mi stupisce, Lautaro Martinez è un grande"

01:37
Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

I più visti di Calcio

Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

L'annuncio di AdL

L'annuncio di AdL

DICH ZOLA SU PALESTRA PER SITO 2/7 DICH

Zola e il "caso" Palestra: "Ora purtroppo tutti vogliono andare in Premier…"

DICH MALAGO SUL NOME DEL DT DICH

Malagò: "La scelta del ct avverrà solo dopo aver chiuso il direttore tecnico""

DICH MALAGO "SERVE UNA SETTIMANA" DICH

Malagò: "Penso che nell'arco di una settimana possa essere tutto definito"

RULLO CALCIOMERCATO DEF

Leao si allontana dal Milan e Tonali va al Tottenham: tutto il calciomercato in 90"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:33
Parma, fissate le date per il raduno: nuovi innesti nello staff di Cuesta
SPINAZZOLA
10:51
Napoli, due le amichevoli in programma a Dimaro: date e avversari
21:24
Graziani: "Addio Conti alla Roma? C'è sempre un inizio e una fine"
20:13
Monza, in programma un'amichevole di prestigio con il Galatasary
19:58
Barcellona, Midea nuovo sponsor di manica