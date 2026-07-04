Parma, fissate le date per il raduno: nuovi innesti nello staff di Cuesta

In vista dell'inizio della stagione sportiva 2026/27, fissato con il raduno e le visite mediche in programma lunedì 13 e martedì 14 luglio al Mutti Training Center di Collecchio, Parma Calcio 1913 comunica la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra Maschile.
STAFF TECNICO
Head Coach : Carlos Garcia Cuesta
Assistant Head Coach : Rui Pedro Campos Sa' Lemos
Assistant Coach : Cristian Ceballos
Assistant Coach : Marco Ciaralli
Head of Match Analysis : Javier Alvarez Acena
Match Analyst : Simone Salvo
Goalkeeper Coach : Nicola Pavarini
Performance Coach : Sam Wilson
Fitness Coach : Valerio Persichetti
Rehab Coach : Manuel Morabito