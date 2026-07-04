Fiorentina, inizia l'era Grosso: definite date e amichevoli della pre-season

04 Lug 2026 - 16:10
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ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra Maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 2026/27.

I primi tre giorni, venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, saranno caratterizzati da sedute individuali tra visite d’idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici.

Domenica 12 luglio è previsto l’inizio del ritiro ufficiale sotto la responsabilità di Mister Fabio Grosso al “Rocco B. Commisso Viola Park” e terminerà con l'allenamento del mattino di venerdì 24 luglio.

La squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 17:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico. 

ALLENAMENTI A PORTE APERTE

Le sessioni a porte aperte e le prime amichevoli stagionali si svolgeranno nelle seguenti date:

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Allenamento

15 Luglio – Allenamento

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

18 Luglio – Allenamento

19 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Fiorentina Under 20”

20 Luglio – Allenamento

22 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Gubbio”

Eventuali modifiche ai programmi di allenamento saranno comunicate sui nostri canali.

SECONDA FASE DI PREPARAZIONE IN INGHILTERRA

Al termine della prima fase di ritiro al “Rocco B. Commisso Viola Park”, la squadra, il 24 luglio, volerà in Inghilterra dove si allenerà fino al 31 luglio e dove affronterà in amichevole il QPR, sabato 25 luglio alle ore 16:00 (CET), presso il MATRADE LOFTUS ROAD STADIUM di Londra, ed il Watford, mercoledì 29 Luglio alle ore 20:30 (CET) presso il VICARAGE ROAD STADIUM di Watford.

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