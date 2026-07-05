La Lazio in ritiro a Formello dal 13 luglio, previste sei amichevoli

05 Lug 2026 - 12:41
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L'estate della Lazio prende forma. La squadra biancoceleste, che avrà il primo impegno ufficiale già il 16 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, svolgerà il proprio ritiro precampionato, in vista della stagione 2026/27, all'interno del centro sportivo di Formello. Il raduno, come rende noto la società, è fissato per giovedì prossimo, 9 luglio, giornata dedicata alle visite mediche e ai test atletici così come quelle del 10 e dell'11 luglio. Da lunedì 13 a domenica 26, poi, scatterà il ritiro vero e proprio con gli allenamenti in doppia seduta, secondo il programma predisposto dal tecnico, Rino Gattuso. La seconda fase del ritiro, invece, si terrà da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto, sempre a Formello con il centro sportivo che, in alcune giornate, aprirà le proprie porte ai tifosi. Fissato, poi, anche il programma delle amichevoli che prevede sei appuntamenti a partire dalla classica sfida alla Primavera, lunedì 20 alle 18. Domenica 26, invece, la Lazio sfiderà la Flaminia Civita Castellana, ancora alle 18, mentre l'1 agosto ci sarà il match contro l'Avellino, alle 11, seguito il giorno dopo da quello con l'Ascoli, in trasferta, alle 20.45. Le ultime due sfide, invece, saranno quelle con l'Ostiamare il 5 agosto alle 18 e quella con il Frosinone del 9 agosto allo stadio 'Stirpe'.

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