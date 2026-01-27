Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box

Antonio Conte chiama tutta la sua ciurma a non abbandonare la nave in questo momento che è evidentemente complicato. Dice che stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo perché, giocando sempre gli stessi, la fatica si accumula e con la fatica anche il rischio di nuovi infortuni. Dice che nessuno si tira indietro, e c'è da credergli, ma anche che si può fare quel che si può fare. E allora il ds Manna sta facendo il possibile per mettere qualche toppa a una rosa ridotta ai minimi termini. In un mercato complicato, da chiudere a saldo zero, e in cui muoversi quindi con molta fantasia.



L'ultimo nome è quello di Martin Terrier, 28enne esterno del Bayer Leverkusen noto soprattutto per un gol fatto con lo scorpione. Ha giocato poco quest'anno, appena 11 presenze tra Bundes e Coppa di Germania con tre gol in 463 minuti totali. Quindi cerca spazio ed è chiaramente pronto a ripartire altrove. Napoli? Una destinazione gradita, ma l'operazione non è banale, perché il club tedesco, pare, al momento non sembra avere intenzione di lasciarlo partire. Nel mirino c'è quindi anche il giovane Fortini, corteggiato però anche dalla Roma. Il profilo è diverso, più futuribile, anche se nella Fiorentina il ragazzo ha già trovato i suoi minuti e fatto vedere le sue qualità. Il tempo stringe, tra nemmeno una settimana anche il mercato sarà chiuso. E far tornare il sorriso ad Antonio Conte sembra davvero particolarmente complicato.