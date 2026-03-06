Serie A, Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos ed Elmas in gol, Conte piega D’Aversa e si avvicina al Milan

© Getty Images
La gemma del brasiliano e la girata dell’ex valgono i tre punti, Casadei accorcia nel finale ma non basta per i granata
Nel ventottesimo turno di Serie A il Napoli trova i tre punti al Maradona, Torino ko 2-1. Pronti via e gli uomini di Conte stappano subito la partita: al settimo minuto Alisson Santos fa partire un colpo da biliardo da fuori area sul primo palo che beffa un Paleari tutt’altro che perfetto. I partenopei continuano a premere sull’acceleratore, ma la prima frazione di gioco va in archivio sull’1-0.
Anche in avvio di ripresa i granata non si scuotono, e dopo l’ora di gioco arriva il raddoppio dei padroni di casa: al 68’ Elmas sfrutta la torre di testa di Politano e in girata segna il più classico dei gol dell’ex. Gli azzurri nel quarto d’ora finale sono alle prese con qualche acciacco fisico (Juan Jesus e Gilmour), ma ritrovano De Bruyne e Anguissa (in campo dal 46’ al posto di Vergara, anche lui fuori per infortunio).
All’87’, su sviluppo di corner, Casadei accorcia le distanze di testa, ma il gol dell’ex Chelsea è l’ultimo squillo del match. Il Napoli vince 2-1 e sale a 56 punti, a -1 dal Milan: Torino fermo a quota 30.
IL TABELLINO
Napoli-Torino 2-1
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (dal 39’ st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (dal 24’ st Gutierrez); Vergara (dal 1’ st Anguissa), Alisson Santos (dal 34’ st De Bruyne); Hojlund (dal 39’ st Lukaku). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Beukema, Giovane.
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (dal 33’ st Anjorin), Gineitis (dal 22’ st Casadei), Obrador (dal 12’ st Pedersen); Vlasic; Simeone (dal 22’ st Kulenovic), Zapata (dal 12’ st Adams). All. D’Aversa. A disp. Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 7’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N); 87’ Casadei (T).
Ammoniti: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Napoli (9V, 4N) è rimasto imbattuto nelle prime 13 gare casalinghe stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (10V, 3N).
Nel match contro il Torino, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno disputato minuti insieme in campo con la stessa squadra in un match nei maggiori cinque campionati europei per la prima volta in carriera.
Alisson Santos è soltanto il quinto giocatore ad andare a segno nelle prime due partite casalinghe di Serie A con la maglia del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Nicola Caccia (settembre 1996), José Callejon (agosto-settembre 2013), Arkadiusz Milik (agosto-settembre 2016) e Lorenzo Tonelli (gennaio 2017).
Il Torino (8V, 6N, 14P) ha perso almeno 14 delle prime 28 partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 2002/03, 2008/09 e 2019/20.
Il Napoli ha vinto due match consecutivi in Serie A solo per la seconda volta nel 2026, dopo i successi contro Fiorentina e Genoa tra fine gennaio e inizio febbraio.
Alisson Santos è soltanto uno dei due giocatori del Napoli, insieme a Leonardo Spinazzola, ad aver segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A: due per entrambi.
Leonardo Spinazzola (3G+3A) ha preso parte ad almeno sei gol in una singola stagione di Serie A solo per la seconda volta in carriera, la prima dal 2020/21: sei anche in quel caso con la Roma, due reti e quattro passaggi vincenti.
Quello di Alisson Santos (7') è soltanto il quinto gol più veloce del Napoli in questa Serie A; in generale, soltanto l'Inter (sei) ha realizzato più reti nei primi 10' rispetto ai partenopei nel torneo in corso: cinque, come il Como.
Quello di Alisson Santos (6:48) è il gol più veloce concesso dal Torino in Serie A dal 27 aprile scorso: rete del Napoli con Scott McTominay (6:26) proprio al Maradona.
Eljif Elmas torna a segnare un gol in Serie A con la maglia del Napoli 832 giorni dopo, ovvero dal 25 novembre 2023 (a Bergamo contro l'Atalanta in quel caso). L'ultima rete casalinga con i partenopei in campionato, invece, risaliva addirittura al 12 febbraio 2023 (contro la Cremonese).
Grazie all'assist per Eljif Elmas, Matteo Politano ha preso parte ad un gol in casa solo per la prima volta in questa Serie A. In generale, il classe 1993 non prendeva parte ad una rete al Maradona in campionato dal 23 maggio scorso (passaggio vincente contro il Cagliari).
Quarta rete in questa Serie A per Cesare Casadei, la terza di testa: solamente Lautaro Martínez e Mateo Pellegrino (quattro entrambi) ne hanno realizzate di più del centrocampista del Torino con questo fondamentale (a quota tre anche Marc Oliver Kempf.
Il Napoli ha concesso almeno un gol per 10 partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2024 (con Walter Mazzarri e Francesco Calzona): le ultime 18 gare dei partenopei prima dell'arrivo di Antonio Conte in panchina.
Il Napoli ha segnato almeno una rete per sei primi tempi consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2021: serie di sette con Gennaro Gattuso in panchina.
Nessuna squadra ha concluso più volte il primo tempo in vantaggio in questa Serie A rispetto al Napoli: 15, al pari dell'Inter. Dall'altro lato, solamente la Fiorentina (12) ha chiuso la prima frazione più volte in svantaggio rispetto al Torino (11).