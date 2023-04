Monza, Palladino sfida l'Inter: "Al Meazza per consolidare la salvezza"

VERSO INTER-MONZA

Il tecnico dei brianzoli in conferenza alla vigilia della sfida con l'Inter: "Mi piacerebbe regalare qualche punto a Galliani a San Siro che è la sua ex casa"

"Galliani? Mi piacerebbe regalargli qualche punto a San Siro che è la sua ex casa". Raffaele Palladino fissa così l'obiettivo per la trasferta del suo Monza sul campo dell'Inter e cerca un'altra impresa per avvicinare la salvezza matematica: "Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza - ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - L'Inter ha speso tanto in questo periodo ma può contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti dà tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un'Inter molto agguerrita".

"Pensando alla gara d'andata, nel primo tempo eravamo bassi e non ci avevano fatto giocare. Nella prossima sfida invece dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio, ce la possiamo giocare con tutti. Sento che i ragazzi vogliono fare bene - ha continuato Palladino, che poi ha elogiato i suoi giocatori - A me sembra che la squadra giochi sempre meglio. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo curare ogni minimo particolare ma non sono affatto preoccupato perché le prestazioni sono in netta crescita".

A centrocampo ci sarà sicuramente Stefano Sensi, grande ex della partita: "Stefano dopo l'infortunio al perone è rimasto fuori una sola volta. Dopo di che ha sempre giocato ed è fondamentale per noi perché con una sola giocata riesce a fare la differenza". A proposito dei singoli, il tecnico dei brianzoli ha commentato anche le parole dell'agente di Cragno, che ha dichiarato che il portiere a Monza è finito in galera: "Gli agenti fanno il proprio lavoro, non giudico le parole di Battistini. A me interessa quello che Alessio Cragno dà tutti i giorni al Monza. E' un grande professionista e ha accettato il ruolo di secondo portiere con grande umiltà nonostante non gli sia mai capitato in carriera".

