È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali

L'ANALISI

Tra Slavia Praga e Verona i rossoneri si giocano tanto: l'obiettivo è trasformare in positivo una stagione condizionata dall'andamento super dell'Inter

Giovedì due gol incassati in superiorità numerica, pochi giorni più tardi il secondo cleen sheet consecutivo in campionato. La doppia faccia del Milan 23-24 è evidente: andamento incostante e alti e bassi frequenti, forse specchio di una rosa che tale caratteristica ce l'ha insita nei suoi uomini migliori. Ed è così che con l'Empoli i rossoneri archiviano il settimo 1-0 stagionale in Serie A (come nessuno, nemmeno Allegri): successi di 'corto muso' che contrastano con la difesa colabrodo vista in più di un'occasione. Numeri probabilmente difficili da leggere pure per lo stesso Pioli, a caccia della riconferma: per lui si apre una settimana decisiva.

Nonostante le parole di rito di Ibrahimovic e Scaroni "continui così per restare", Pioli sa bene che è in bilico e deve stupire da qui a giugno per restare a Milanello. I prossimi due impegni con Praga e Verona diranno già molto: alzare l'Europa League gli darebbe ulteriore credito da giocarsi agli occhi di Cardinale, infastidito per l'eccessiva distanza dall'Inter in campionato. Campionato che sarebbe opportuno chiudere almeno al secondo posto: il sorpasso sulla Juve è avvenuto, meglio non sprecare tutto subito.

Il confine tra il rendere la stagione sufficiente (o poco più) o totalmente negativa è sottilissimo: tra Praga e il Bentegodi si deciderà tanto, essere compatti risulterà un fattore determinante. Fuori ma soprattutto dentro il campo: con il Liverpool visto domenica ad Anfield al cospetto del Manchester City servirà la perfezione per ambire ad alzare la seconda coppa continentale per club dietro la Champions.