Un attaccante per Allegri: il Milan cerca gol sul mercato di gennaio

D'accordo, tolta l'Inter, dove gli attaccanti fanno gli attaccanti e segnano con una certa continuità, in fin dei conti il Milan non è messo tanto peggio delle dirette avversarie nella corsa Champions-scudetto. Anzi. Pulisic e Leao, ha spiegato Allegri a margine della prima, vera, delusione stagionale (l'eliminazione in Coppa Italia subita dalla Lazio), hanno fatto 10 gol in due e il bottino, tutto sommato, non è così malvagio. Il problema, però, è che le reti continuano ad arrivare con il contagocce e la prima crepa difensiva - leggi marcatura saltata su Zaccagni all'Olimpico - finisce per diventare un problema vero. Il punto è che il Milan non riempie l'area di rigore perché dove dovrebbe esserci un centravanti, il centravanti non c'è. Un po' perché Gimenez, l'unico con quelle caratteristiche, è fermo ai box e più in generale non ha mai impressionato in rossonero. Un po' perché Nkunku, che il centravanti lo ha fatto, non ha ancora fatto una partita decorosa e infine, in parte, perché, pur timbrando il cartellino con una certa continuità, Leao e Pulisic possono fare la prima punta solo part time e uscendo dalle loro caratteristiche di incursori. Insomma, quando la difesa avversaria è bassa e schierata, trovare varchi è un'impresa.