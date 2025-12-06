Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO TORINO-MILAN

Un attaccante per Allegri: il Milan cerca gol sul mercato di gennaio

La squadra, senza un punto di riferimento offensivo, non riempie l'area. E quando le difese sono chiuse fatica a trovare il varco giusto

di Alessandro Franchetti
06 Dic 2025 - 09:20
© Getty Images

© Getty Images

D'accordo, tolta l'Inter, dove gli attaccanti fanno gli attaccanti e segnano con una certa continuità, in fin dei conti il Milan non è messo tanto peggio delle dirette avversarie nella corsa Champions-scudetto. Anzi. Pulisic e Leao, ha spiegato Allegri a margine della prima, vera, delusione stagionale (l'eliminazione in Coppa Italia subita dalla Lazio), hanno fatto 10 gol in due e il bottino, tutto sommato, non è così malvagio. Il problema, però, è che le reti continuano ad arrivare con il contagocce e la prima crepa difensiva - leggi marcatura saltata su Zaccagni all'Olimpico - finisce per diventare un problema vero. Il punto è che il Milan non riempie l'area di rigore perché dove dovrebbe esserci un centravanti, il centravanti non c'è. Un po' perché Gimenez, l'unico con quelle caratteristiche, è fermo ai box e più in generale non ha mai impressionato in rossonero. Un po' perché Nkunku, che il centravanti lo ha fatto, non ha ancora fatto una partita decorosa e infine, in parte, perché, pur timbrando il cartellino con una certa continuità, Leao e Pulisic possono fare la prima punta solo part time e uscendo dalle loro caratteristiche di incursori. Insomma, quando la difesa avversaria è bassa e schierata, trovare varchi è un'impresa.

Il tutto, certamente, anche per quanto sottolineato da Allegri: mancano i gol dei centrocampisti che, fin qui, ne hanno messi a referto soltanto quattro. Manca all'appello uno come Rabiot, che qualche gol nelle gambe lo avrebbe pure, e non ci si può aspettare molto da Fofana o Modric, due che in carriera tutto hanno fatto tranne che i bomber. E allora gennaio, mai così lontano come oggi, diventa ed è l'occasione per decidere cosa fare di questa stagione. Il Milan, oggi, è davanti a tutti e, con la sfida tra Napoli e Juve, avrebbe pure l'occasione di allungare lunedì, ma poi sarà necessario mettere mano al portafoglio e dare sfogo alla fantasia per cercare un centravanti vero. I nomi sono noti: Pellegrino del Parma, Fullkrug via West Ham e, si spera, non il Franculino visto affogare contro la difesa della Roma in Europa League. Servirebbe gente non più di primo pelo, qualcuno cui non serva tempo per inserirsi e incidere, ma servirà, anche convincere Gimenez a partire. Il messicano, così come nella scorsa estate, continua a puntare i piedi perché convinto di poter tornare, anche al Milan, quello di una volta. Così, nonostante le manifestazioni di interesse dalla Premier, sta rifiutando ogni destinazione possibile. E, come non bastasse, continua anche a essere alle prese con un fastidio alla caviglia che non gli permette di lavorare al meglio. Il mese che porterà a gennaio servirà per capire da quale posizione il Milan comincerà l'anno nuovo. Poi anche Allegri andrà aiutato. Servono gol e servono subito. 

milan

Ultimi video

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

01:07
DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

00:56
CLIP SANDRO GIACOBBE ALLENATORE NAZIONALE CANTANTI 05/12 SRV

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

01:06
DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

01:42
Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

02:04
Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

01:34
Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

01:52
La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

I più visti di Milan

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

La Lazio si prende la rivincita: il Milan spreca, Zaccagni non perdona

Il Milan dice addio al primo obiettivo: Leao sottotono, Nkunku è un problema

Milan, trattativa avanzata per Juan Arizala: chi è e come gioca il nuovo obiettivo

Modric a cuore aperto: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"

Allegri al ‘test mercato’: 39 milioni e 4 mesi dopo, all’Olimpico il Milan scopre Jashari

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:01
Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"
09:27
Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"
23:46
Sandro Giacobbe, Genoa: "Pilastro musica e cuore rossoblu"
22:40
Il murale dedicato a Schillaci fra i primi 10 nella classifica internazionale di Streetartcities.com
21:32
Roma, arrivano la versione digitale e un inedito live dell'inno di Venditti