Tutta la soddisfazione di Jashari: "Mi mancava giocare a calcio, ora voglio dare il massimo"

Lo svizzero è tornato in campo dopo l'infortunio rimediato ad agosto 

di Redazione
14 Nov 2025 - 18:20

Oggetto dei desideri rossoneri per tutta l'estate, Ardon Jashari arriva al Milan dopo un'estenuante trattativa con il Bruges conclusa per una cifra vicina ai 36 milioni di euro. Lo svizzero riesce a raccogliere appena 40 minuti con il Diavolo: 24 in Coppa Italia contro il Bari e 16 alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese. La frattura del perone rimediata ad agosto in allenamento lo terrà fuori dai giochi fino all'amichevole contro l'Entella disputata nella mattinata odierna

"È sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto", ha dichiarato Jashari ai microfoni di Milan TV dopo la sfida contro i liguri. 

Nel periodo di recupero dall'infortunio, per il centrocampista è stato fondamentale il sostegno di tutto il Milan: "Ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare preso con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo". 

Sugli obiettivi personali, Jashari ha concluso: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme". 

milan
ardon jashari

