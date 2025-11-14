Tutta la soddisfazione di Jashari: "Mi mancava giocare a calcio, ora voglio dare il massimo"

"È sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto", ha dichiarato Jashari ai microfoni di Milan TV dopo la sfida contro i liguri.