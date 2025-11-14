Logo SportMediaset

L'AMICHEVOLE

Il Milan perde 3-2 con l'Entella: Pulisic e Borsani non bastano, Jashari torna in campo

Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i rossoneri si fanno rimontare due volte e poi si fanno beffare nel finale: 90' di rodaggio per lo svizzero dopo il lungo stop

di Stefano Ronchi
14 Nov 2025 - 13:57
© @acmilan

© @acmilan

Il Milan ha perso 3-2 l'amichevole contro la Virtus Entella, 14.ma in Serie B. Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno la squadra di Massimiliano Allegri va due volte in vantaggio, prima con Pulisic al 9' e poi con Borsani al 58', ma si fa raggiungere dalle reti di Ankeye al 34' e Boccadamo al 67' e nel finale incassa il gol di De Benedetti che decide il match. Buon test per Jashari, rientrato dopo il lungo stop dovuto alla frattura composta del perone rimediata a fine agosto in allenamento, ma anche per Pulisic e Estupinan: tutti e tre in campo per 90'. 

