Tomori: "Abbiamo fatto cambiare idea a tanti, sono felice al Milan"

IL PILASTRO

Il difensore: "I festeggiamenti per lo scudetto sono stati pazzeschi. Parlo ogni giorno con Maldini"

Fikayo Tomori è uno dei pilastri del Milan campione d'Italia: "Molte persone dubitavano di noi, pensavamo che alla fine non avremmo vinto lo scudetto e invece è stato bello dimostrare che si sbagliavano. I festeggiamenti dei tifosi sono stati pazzeschi, non riesco neanche a descrivere bene cosa sia successo". Il difensore inglese si vede a Milano anche in futuro: "Qui sono davvero felice e mi sto divertendo. Voglio continuare a crescere e vincere sempre di più". © Getty Images

Tomori, parlando al Sun, racconta Pioli e Maldini: "L'allenatore mi ha aiutato spiegando come difendere, a livello individuale e a livello di squadra. Ho imparato molto perché in Serie A gli arbitri fischiano molto di più, devi essere certo di prendere il pallone nei contrasti. Parlo ogni giorno con Maldini, quando è arrivata la chiamata del Milan non vedevo l'ora di partire per l'Italia per vivere qualcosa di diverso".