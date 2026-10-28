Palladino, altro scherzetto al Milan: ultime 5 da imbattuto contro i rossoneri in A, i precedenti

Raffaele Palladino non sbaglia quando vede il Milan. L'allenatore del Bologna è imbattuto da cinque gare in Serie A contro i rossoneri e col poker di San Siro ha confermato una striscia positiva che prosegue dal 2023/24. Palladino ha infatti battuto 4-2 il Milan quando era ancora allenatore del Monza (febbraio 2024), poi 2-1 sulla panchina della Fiorentina (ottobre 2024), pareggiato con la Viola 2-2 nella gara di ritorno (aprile 2025), vinto ancora 2-3 a San Siro con l'Atalanta (maggio 2026) e infine vinto ancora stasera con il 2-4 del Bologna.