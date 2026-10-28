Palladino, altro scherzetto al Milan: ultime 5 da imbattuto contro i rossoneri in A, i precedenti

28 Ott 2026 - 20:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Raffaele Palladino non sbaglia quando vede il Milan. L'allenatore del Bologna è imbattuto da cinque gare in Serie A contro i rossoneri e col poker di San Siro ha confermato una striscia positiva che prosegue dal 2023/24. Palladino ha infatti battuto 4-2 il Milan quando era ancora allenatore del Monza (febbraio 2024), poi 2-1 sulla panchina della Fiorentina (ottobre 2024), pareggiato con la Viola 2-2 nella gara di ritorno (aprile 2025), vinto ancora 2-3 a San Siro con l'Atalanta (maggio 2026) e infine vinto ancora stasera con il 2-4 del Bologna. 

Quattro vittorie e un pareggio per Palladino nelle ultime cinque partite contro il Milan in campionato. In precedenza, al suo esordio in Serie A con il Monza, il tecnico campano aveva invece perso per tre volte tra l'ottobre 2022 e il dicembre 2023. 

Leggi anche

Mbangula da sogno, che poker per il Bologna: al Milan non basta Cisse, rossoneri rimontati

milan-bologna
raffaele palladino
serie a
bologna

Ultimi video

01:01
Spalletti verso il Genoa

Spalletti verso il Genoa

01:37
Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

03:18
Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

00:25
21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

01:45
Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

00:17
DICH PRIMO MINISTRO INGLESE SU HARRY KANE DICH

Kane Pallone d'Oro, si congratula perfino il primo ministro inglese

01:28
Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

02:13
Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

01:49
Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

01:58
Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

01:48
Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

01:45
Inter, Esposito: fuori i muscoli

Inter, Esposito: fuori i muscoli

01:13
Social da pazzi

Social da pazzi

09:51
Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

01:29
CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

01:01
Spalletti verso il Genoa

Spalletti verso il Genoa

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2026, la classifica LIVE: Lautaro fuori dai primi 20, ufficiale la top 10

Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra LE FOTO

Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

RULLO/13 SRV DOMANI TUTTI IN CAMPO 26/10 SRV OK

Serie A no stop: si torna già in campo

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:11
Storico Mbangula, solo Batistuta segnò 3 gol al Milan a San Siro: "La serata più bella della mia vita"
22:08
Napoli, grave infortunio alla caviglia per Lobotka: ko dopo 15', esce in barella e in lacrime
22:04
Inter, Thuram ancora MVP: "Se non sono soddisfatto? L'abbiamo sbloccata ed è andata bene"
22:00
Bologna, Mbangula: "Serata più bella della mia vita"
21:35
Bologna, Palladino: "Io sottovalutato? Penso a lavorare, qui posto giusto per un progetto"