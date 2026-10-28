Cristiano Ronaldo vince il B.O.A.T: i fan lo votano come miglior Pallone d'Oro di sempre, battuto Messi

28 Ott 2026 - 19:49
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Cristiano Ronaldo si consola con il B.O.A.T, il Ballon d'Or All Time. CR7 ha vinto la votazione online di tifosi e fan come miglior pallone d'oro di sempre, proprio nell'anno in cui non è stato tra i candidati per il Pallone d'Oro 2026. Nella votazione aperta il 20 ottobre e chiusa il 27 ottobre sul sito di Ballon d'Or, il portoghese ha avuto la meglio grazie al trofeo conquistato nel 2008, anno in cui vinse Champions League e Premier League con la maglia del Manchester United. Secondo Leo Messi con il Pallone d'Oro 2012, poi ancora CR7 (2017) e Messi (2023). 

Nella votazione riservata a chi ha vinto il Pallone d'Oro più di una volta, erano dieci i candidati per il premio celebrativo della 70esima edizione del massimo trofeo individuale: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Marco Van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stefano. I tifosi potevano votare online pagando il gettone simbolico di 1 euro sul sito ufficiale. L'organizzazione fa sapere che oltre 5.000 persone hanno votato più di una volta, 300 persone hanno votato tra le 5 e le 9 volte e 44 persone addirittura tra le 10 e le 26. 

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