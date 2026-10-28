Cristiano Ronaldo vince il B.O.A.T: i fan lo votano come miglior Pallone d'Oro di sempre, battuto Messi

Cristiano Ronaldo si consola con il B.O.A.T, il Ballon d'Or All Time. CR7 ha vinto la votazione online di tifosi e fan come miglior pallone d'oro di sempre, proprio nell'anno in cui non è stato tra i candidati per il Pallone d'Oro 2026. Nella votazione aperta il 20 ottobre e chiusa il 27 ottobre sul sito di Ballon d'Or, il portoghese ha avuto la meglio grazie al trofeo conquistato nel 2008, anno in cui vinse Champions League e Premier League con la maglia del Manchester United. Secondo Leo Messi con il Pallone d'Oro 2012, poi ancora CR7 (2017) e Messi (2023).