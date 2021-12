Serie A, Empoli-Milan 2-4: doppietta di Kessie, Pioli secondo

EMPOLI-MILAN 2-4

Al Castellani i rossoneri chiudono l'andata con un bel poker. A segno anche Florenzi, Theo Hernandez, Bajrami e Pinamonti

Il Milan non sbaglia e resta in scia all'Inter. Nella 19.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte l'Empoli 2-4, stacca il Napoli e chiude l'andata al secondo posto. Al Castellani nel primo tempo Kessie sblocca la gara, poi firma il raddoppio dopo il momentaneo pareggio di Bajrami. Nella ripresa Bajrami centra una traversa, poi Florenzi e Theo Hernandez chiudono il match. Nel finale a segno Pinamonti su rigore. Milan, poker show all'Empoli Getty Images

LA PARTITA

Quattro gol, tre punti e secondo posto. Il Milan chiude l'andata nel migliore dei modi conquistando a Empoli una vittoria pesante per la classifica dopo il passo falso col Napoli. Al netto del risultato, forse anche più ampio di quanto meritato dai rossoneri, è l'atteggiamento della squadra di Pioli a fare la differenza. Un atteggiamento umile e concreto che ha consentito ai rossoneri di tenere testa a un buon Empoli. Tabellino alla mano, è Kessie l'uomo copertina del match, ma il poker del Castellani è frutto di un lavoro corale. Di un lavoro di squadra portato a termine con determinazione agonistica e capacità di soffrire. Caratteristiche che il Milan ha saputo mettere in campo restando sempre aggrappato alla partita e piazzando i colpi vincenti al momento giusto. Cosa che invece non è riuscita all'Empoli, protagonista di una buona gara sotto il profilo tecnico-tattico, ma forse troppo "leggera" negli ultimi venti metri.

A caccia di conferme e altri punti pesanti, al Castellani Andreazzoli davanti schiera ancora Pinamonti e Cutrone con Bajrami tra le linee e Henderson, Ricci e Zurkowski a centrocampo. Senza Ibra, Pioli piazza invece Giroud al centro dell'attacco con Messias, Kessie e Saelemaekers in appoggio sulla trequarti e Tonali e Bennacer davanti alla difesa. Ben messo in campo, l'Empoli parte meglio manovrando con rapidità e spingendo sugli esterni. Il primo squillo arriva da un destro alto di Bajrami da buona posizione, poi Tomori mura un tiro-cros pericoloso di Pinamonti. Ordinata e compatta, è la squadra di Andreazzoli a prendere in mano il palleggio in mezzo al campo. Così la manovra rossonera si sposta sugli esterni. Dopo un'incursione di Theo Hernandez Messias prova a colpire in mezza rovesciata, ma Vicario è attento. Poi tocca a Saelemaekers testare i riflessi del portiere dell'Empoli. Occasioni che aumentano al pressione del Milan e incrementano il ritmo del match. Dopo una buona uscita di Maignan su Cutrone, Giroud addomestica una gran palla per Kessie e l'ivoriano sblocca la gara con un destro preciso. Gol che rompe l'equilibrio e innesca la reazione dell'Empoli. Più alta e aggressiva, la squadra di Andreazzoli fa girare la palla con velocità e precisione a centrocampo, attacca la profondità con tanti uomini e pareggia con Bajrami, bravo a battere Maignan con un bel destro. Rete che rimette subito in partita i padroni di casa e trasforma la gara in un continuo botta e risposta. Da una parte Zurkowski calcia a lato dopo un'inserimento centrale, poi Maignan si oppone a un sinistro velenoso di Pinamonti. Dall'altra invece Kessie raddoppia i conti approfittando di un errore di Vicario e Saelemaekers e Romagnoli vanno vicini al tris.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Marchizza al posto di Stojanovic e con una clamorosa traversa di Bajrami al termine di una belal ripartenza. Guizzo che fa tremare Pioli e costringe i rossoneri a giocare da "provinciale" e a difendersi abbassando il baricentro. In pressione, la squadra di Andreazzoli manovra bene tra le linne, controlla il possesso e attacca con tanti uomini. Theo ferma Cutrone lanciato a rete, poi il Milan piazza il colpo del ko approfittando di un calcio piazzato di Florenzi che passa accanto alla barriera e beffa Vicario. Tris che mette definitivamente la gara sui binari rossoneri e innesca la girandola dei cambi. Pioli leva Tonali e Florenzi e fa entrare Bakayoko e Kalulu. Andreazzoli invece toglie Cutrone e Zurkowski e getta nella mischia La Mantia e Bandinelli. E proprio il nuovo entrato Bandinelli regala subito a Theo Hernandez la palla per il poker rossonero. Regalo che fa il paio col tocco di mano in area di Bakayoko che concede il rigore del 2-4 trasformato da Pinamonti. Rete buona soltanto per le statistiche. Nel finale, infatti, c'è spazio solo per una traversa di Romagnoli dal limite al volo di sinistro. Il Milan archivia il 2021 con un poker e un secondo posto in solitaria.



LE PAGELLE

Bajrami 7: danza tra le linee intercettando tutti i palloni buoni sulla trequarti dell'Empoli. Firma il gol dell'1-1 con un bel destro, poi centra una traversa a inizio ripresa

Pinamonti 6,5: tanto movimento senza palla per creare spazio a Bajrami e dettare le imbucate in profondità. Non dà riferimenti ai difensori rossoneri e lotta su ogni palla. Freddo dal dischetto

Ricci 6: tra i migliori dell'Empoli per ritmo e idee in mediana, ma la marcatura su Kessie è troppo morbida e l'ivoriano decide la gara con una doppietta

Vicario 4,5: protagonista di qualche buona parata, ma l'errore grossolano sul raddoppio di Kessie pesa sul risultato e sulla prestazione. E anche la barriera sulla punizione di Florenzi non è posizionata bene

Kessie 7,5: agisce senza fronzoli sulla trequarti dando muscoli, concretezza e sostanza al reparto. Due palle buone e due gol. Sulla prima deve ringraziare Giroud, sulla seconda Vicario. La vittoria porta la sua firma

Theo Hernandez 6,5: spinge in tandem con Saelemaekers e tiene spesso impegnata la retroguardia dell'Empoli dalla sua parte. Nella ripresa Bandinelli gli regala la palla del poker e non sbaglia

Giroud 5,5: si muove poco al centro dell'attacco e Luperto lo tiene a bada senza difficoltà. Ha il merito di servire a Kessie la palla per l'1-0, ma nel complesso la prestazione non è sufficiente



IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 2-4

Empoli (4-3-1-2): Vicario 4,5; Stojanovic 5,5 (1' st Marchizza 5,5), Romagnoli 6, Luperto 6,5, Parisi 6; Henderson 6 (40'st Asllani sv), Ricci 6 (40' st Stulac sv), Zurkowski 6,5 (23' st Bandinelli 5); Bajrami 7; Cutrone 6 (23' st La Mantia 5,5), Pinamonti 6,5.

A disp.: Ujkani, Furlan, Mancuso, Di Francesco, Tonelli, Viti. All.: Andreazzoli

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6,5 (20' st Kalulu 6), Tomori 6, Romagnoli 6, Hernández 6,5; Tonali 6 (20' st Bakayoko 5), Bennacer 6 (31' st Krunic 6); Messias 5,5 (31' st Diaz 5,5), Kessie 7,5, Saelemaekers 6,5; Giroud 5,5.

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Castillejo, Maldini, Gabbia. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 12' Kessie (M), 18' Bajrami (E), 42' Kessie (M), 18' st Florenzi (M), 24' st Theo Hernandez (M), 40' st rig. Pinamonti (E)

Ammoniti: Romagnoli (E); Tonali, Bennacer (M)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A capace di ottenere almeno 17 successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i 18 del Napoli nel 2017).

- Nessuna squadra ha segnato più reti del Milan fuori casa nel 2021 nei cinque grandi campionati europei (52 gol, al pari del Manchester City).

- Franck Kessié ha segnato 14 gol in Serie A nel 2021: l'ultimo centrocampista del Milan a segnare così tanto in un singolo anno solare era stato Kaká nel 2008 (15).

- Franck Kessié ha realizzato la sua seconda doppietta escludendo i calci di rigore in Serie A, la prima con la maglia del Milan: la prima era stata nella sua partita di esordio, con l'Atalanta contro la Lazio nell'agosto 2016.

- L’Empoli ha segnato in tutte le ultime nove partite di campionato, miglior striscia da dicembre 2018 per i toscani in una singola stagione di Serie A.

- Tutti i quattro gol di Nedim Bajrami in Serie A sono stati in partite casalinghe.

- Andrea Pinamonti ha realizzato sette reti in questo campionato, solo Vlahovic è più giovane tra i giocatori con almeno altrettanti gol in questa Serie A.

- Franck Kessié ha segnato quattro gol contro l’Empoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio.

- Alessandro Florenzi ha realizzato il suo primo gol su calcio di punizione diretta in Serie A.

- Il Milan ha segnato quattro gol da punizione diretta in questa Serie A: era dalla stagione 2013/14 (cinque) che non ne realizzava così tanti in un singolo campionato.

- Il Milan ha subito cinque rigori a sfavore in questo girone d'andata, tanti quelli ricevuti nell'intero campionato 2020/21.

- Quella di stasera è stata la 50ª presenza con la maglia dell’Empoli per Szymon Zurkowski.

- Quella di stasera è stata la 150ª gara nei cinque grandi campionati europei per Theo Hernández.