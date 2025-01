Senza mentalità, grinta e fame di vittoria: a questo Milan serve lo psicologo

Tutto del resto non si può cambiare, ma trovare la chiave di un aspetto così tanto delicato quanto decisivo è un compito difficile e quasi al livello della psicologia perché anche nel calcio, come amano ripetere spesso gli atleti stessi, prima di tutto deve funzionare la testa. Se questa al contrario porta all'impegno minimo sindacale l'orizzonte è oscuro con un'alba ben lontana. Al termine di una prestazione come quella fornita in casa della Juventus, specialmente nel secondo tempo, parlare di tattica e tecnica è limitante, anche perché gli stessi identici problemi si erano palesati in tutta la loro crudezza qualche giorno prima a Como. La sensazione finale è di una squadra in confusione totale, che vivacchia in balìa degli eventi, in una situazione complicata da un calendario che non permette soste intermedie per lavorare e allenarsi.