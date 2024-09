San Siro, l'assessore allo Sport: "Lo stadio senza Milan e Inter è un danno alla città"

LA POSIZIONE

Martina Riva: "L'obiettivo è che entrambe restino qui. Il patrimonio storico è da valorizzare, ma le società hanno anche dei bisogni da rispettare"

I discorsi per il nuovo stadio di Milan e Inter hanno ormai assunto i connotati di una telenovela. I tira e molla non si contano più, così come i movimenti con le società calcistiche da una parte e il Comune di Milano, rappresentato dal sindaco Giuseppe Sala dall'altra. Milan e Inter hanno confermato di non prendere in considerazione la ristrutturazione di San Siro rifiutando il progetto di WeBuild sponsorizzato dal primo cittadino, ma in cambio del permesso della costruzione di un nuovo impianto comune nella stessa zona dell'attuale impianto, lo stesso Sala vorrebbe garanzie di una decisione definitiva stoppando al tempo stesso gli altri progetti da San Donato a Rozzano.

Ognuno, come giusto che sia, fa la propria parte cercando di tirare la manica dalla propria parte ma sulla questione è intervenuto l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva con una visione meno drastica della situazione. "Il mio obiettivo come assessore è che Milan e Inter siano orgogliose di giocare nella città di Milano e quindi faremo di tutto per rendere possibile il fatto che restino qui a giocare".

Tra vincoli, leggi e posizioni dure da smuovere però il discorso è tutt'altro che semplice: "Ci sono tanti temi in ballo, le leggi italiane, il discorso della sovrintendenza e del vincolo storico che va rispettato. Io però mi auguro solo che ci si renda conto - ha proseguito l'assessore allo Sport - che lo stadio San Siro senza le squadre è più un danno per la città di Milano che qualcosa di positivo".

Per trovare un accordo però serve che tutte le parti in causa si vengano più incontro: "Dobbiamo assolutamente valorizzare il patrimonio storico, però senza dimenticarci che le società calcistiche per essere competitive in Europa hanno dei bisogni legati agli incassi. Il calcio porta tanto lavoro, tanto turismo e tanto valore alla nostra società, per questo va protetto".

SALA: "SE LE AREE DI SAN SIRO SARANNO CEDUTE IL PREZZO SARÀ CONGRUO"

Su San Siro è tornato a parlare direttamente anche il sindaco Sala: "Non faccio promesse, sto a quello che sono le intenzioni delle squadre che sono le entità che investono. Quello che posso fare è promettere ai milanesi di rispettare le regole: che le aree, se verranno cedute, saranno cedute a prezzo congruo che stabilisce agenzia delle entrate, che verranno rispettate le regole della Sovrintendenza e che l'impianto sarà inserito in un contesto di quartiere".

Inter e Milan stanno valutando l'idea di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza: "Io non posso che fare questo ed essere in attesa della loro decisione - ha continuato il sindaco - Oggi abbiamo dato incarico all'Agenzia delle Entrate di verificare il valore delle aree dello stadio. Finché le squadre non lo sanno, non possono confermare l'intenzione di acquistare. Quello che ho detto a loro è che se dovessero trovare consenso a procedere, poi dovrebbero abbandonare le altre ipotesi che ora sono in campo".