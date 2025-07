Ricci: "Momento migliore della mia carriera, ottimo feeling con Allegri" E su Modric...

Da tempo, Ricci è nel giro della Nazionale maggiore che da poco ha visto un cambio di guida in panchina con l'arrivo dell'ex rossonero Gennaro Gattuso al posto di Spalletti: "Penso che il Milan nella mia carriera con l'Azzurro possa essere fondamentale. È il posto giusto per migliorarsi, per crescere. So delle difficoltà a cui andrò incontro. Avendo fatto un grosso passo in avanti vai ad allenarti con giocatori molto forti e quindi si alza la competizione. Fa parte della carriera calcistica. Mi sono già sentito con mister Gattuso, abbiamo avuto una chiacchierata veloce al telefono: mi ha fatto molto piacere. Gattuso non mi ha parlato del Milan, è stata una chiacchierata velocissima. Buscè l'ho sentito ieri, ho letto le sue parole su di me. Lo ringrazio molto, mi ha fatto crescere tanto. Quello che hai detto fa parte del mio modo di essere: quello che mi veniva detto dal mister sapevo che non era per cazziarmi ma per farmi crescere. È un aspetto fondamentale prendere il meglio di quello che ti viene detto per migliorarsi".